創造更多商機！ 水保局輔導233位青農加入電商

未來在網路平台上也可買到好吃的鬼頭刀。（記者張存薇攝）

2017-05-16 17:20

［記者張存薇／台東報導］台灣優質農特產品多元又各具特色，水土保持局台東分局持續推動「電子商務打造農業新貴」，今年共遴選233位台南、高雄、屏東、台東、花蓮農友加入，希望創造至少5000萬元商機。

台東分局自104年首度在台東推出「電子商務打造農業新貴」，去年則加入花蓮縣農友，今年更將觸角擴及台南、高雄、屏東，媒合東部及南台灣的青年農民與電子商務平台「台灣好農」合作，經過1個月多的報名遴選，獲選名單已公告於活動網站，活動獲選名單公告於網站。

台東分局表示，連續3年下來，共將輔導349位農友產品上架，包括台東地區97位、花蓮地區68位、台南地區77位、高雄地區40位、屏東地區67位。

而上架農產品種類多元，包含台東、屏東養生健康的紅藜，還有屏東的石斑魚、九如檸檬，台南關廟鳳梨、麻豆文旦、白河蓮子，高雄旗山香蕉、大樹玉荷包，台東成功的鬼頭刀、花蓮壽豐西瓜等。

台東分局長王志輝說，許多報名青農皆為返鄉農二代，以往銷售多採自產自銷或直接交給盤商，缺乏與電子商務通路合作的經驗，今年擴大區域，有更多的青農加入這個計畫，銷售金額也不斷創新高，面對新科技、新資訊，建議青年農民不要自我侷限，多方嘗試，就會走出最適合自己的路。