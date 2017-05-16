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聽障生遭逼接電話後開除 飲料店道歉了！

飲料店加盟店傳出歧視聽障生，今天發聲明向該生道歉。（資料照，記者楊雅民攝）

2017-05-16  17:06

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖手搖飲近日傳出職場歧視，一名盧姓聽障生到該店打工，投遞履歷時就已告知因聽力問題無法接電話，但到職第3天就遭雇主威脅接電話訂單，否則開除。此事引發網友熱議，今天飲料店終於發出聲明，向盧姓學生道歉。

台大一名盧姓聽障生日前到該飲料店延吉分店徵工讀生，沒想到被惡意刁難接電話訂單，還被雇主威脅開除。飲料店今天在臉書發聲明向盧姓學生道歉，並表示會加強管理直營與加盟門市，對於身障同仁，將提供更適用的工作環境與管理模式。

飲料店表示，將安排妥當的職務內容、充分了解身障朋友對於輔助設備的需求與限制、加強新進同仁的訓練流程，並要求主管理解個別差異，妥善安排人力的調度，避免安排不適合的工作，也會強化公司的管理，以避免類以事件再次發生。

該加盟店朱姓店長也開口向盧生道歉，強調自己絕非惡意，對此盧生接受《上報》報導時表示，朱姓店長仍沒有承認這些是歧視，只聲稱這是個絕非惡意的誤會，但他接受了、也認了。他也強調，如果職場的歧視問題不解決，一定還有更多身障者受害。

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  • 飲料店向盧姓學生道歉。（圖擷自臉書）

    飲料店向盧姓學生道歉。（圖擷自臉書）

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相關關鍵字： 職場歧視 聽障 聽障生 茶湯會 飲料店
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