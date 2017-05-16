原形「草莓酥」 好吃又好看！
2017-05-16 16:50
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉盛產草莓，相關草莓創意特色產品十分受歡迎，國立大湖農工食品加工科教師翁建清，不僅教導學生製作健康草莓酥，更設計草莓酥模型烤盤，參加今年巴黎國際發明展，奪得銅牌獎。
大湖是草莓的故鄉，翁建清結合地方產業，於3年前，指導學生利用在地新鮮草莓製成的草莓膏，配合天然紅麴粉及綠茶粉製作成糕皮，製作出「草莓酥」。
「但草莓酥若像鳳梨酥般，方方正正，總缺少了特色！」翁建清遂設計草莓酥模型烤盤，讓每個草莓酥，都擁有草莓原始形狀，讓草莓酥「好吃又好看！」
校長沈和成說，草莓酥模型烤盤已申請專利，有意願的廠商可與學校聯繫，或許可採建教合作方式，設置草莓酥觀光工廠，將此專利發揚光大。
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