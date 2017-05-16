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花蓮捕獲4.8公尺稀有巨口鯊 環團：應列保育類

花蓮漁民捕獲一尾重達700公斤的稀有巨口鯊。（岸巡提供）

2017-05-16  16:31

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮外海定置漁場今早捕獲一尾長4.8公尺、重達700公斤的稀有魚種「巨口鯊」，吳姓船長第一時間依法向岸巡通報，目前嘴寬超過1台尺的鯊魚已賣到宜蘭蘇澳海產店，即將成為饕客的桌上佳餚；黑潮海洋文教基金會強調，巨口鯊稀有，除應禁捕、列為保育類，更要採集死亡魚體的完整生物學資料，作為日後立法政策參考。

「漁津128」漁船今早約9時許，發現一尾長約4.8公尺的巨口鯊誤闖定置漁場，捕撈時魚體已明顯死亡，吳姓船長發現後，立即通報海巡署，待漁船返回花蓮港，由岸巡人員紀錄體長、特徵後，送入冰庫冰存24小時。

岸巡東堤安檢所長賴銘琦表示，巨口鯊雖非保育類，但已被列為稀有漁種，漁民捕獲後，須立即通報並冰存魚體至少24小時後才可販售，漁民若無通報遭查獲，可依《漁業法》第65條第5款規定，罰款3萬元至15萬元。

花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興說，農委會在2013年3月時公告列管巨口鯊，併入「稀有鯊魚魚獲通報」系統，當漁民捕獲後須向官方通報，並要保留魚體至少24小時，提供農委會漁業署指定學術單位進行科學採樣及蒐集生物學資料後，才能拍賣或利用魚體。

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君說，巨口鯊體型龐大、數量稀少，而且多半在深海區域活動，鮮少被人目擊，現有調查數據全球數量僅剩百尾，近年在花東海岸約有40至50尾數量，顯見黑潮是巨口鯊重要的洄游區域，台灣應列為保育重點。

她強調，大型魚類因成長緩慢，更要將如巨口鯊等瀕危物種，盡快列為保育類，現在法規「只通報不禁捕」，導致通報動作形同虛設，建議不管活體或死亡魚體均要送交學術單位，進行更完整的採集生物學研究，作為未來提供立法政策的參考依據；期盼漁業署在公告相關法規前，能與產、官、學界積極座談達成共識，避免禁捕後造成地下化的非法交易。

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  • 重達700公斤的稀有巨口鯊經官方丈量後，已送往宜蘭冰存，即將販售。（岸巡提供）

    重達700公斤的稀有巨口鯊經官方丈量後，已送往宜蘭冰存，即將販售。（岸巡提供）

  • 重達700公斤的稀有巨口鯊經官方丈量後，已送往宜蘭冰存，即將販售。（岸巡提供）

    重達700公斤的稀有巨口鯊經官方丈量後，已送往宜蘭冰存，即將販售。（岸巡提供）

  • 重達700公斤的稀有巨口鯊經官方丈量後，已送往宜蘭冰存，即將販售。（岸巡提供）

    重達700公斤的稀有巨口鯊經官方丈量後，已送往宜蘭冰存，即將販售。（岸巡提供）

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