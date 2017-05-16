「台灣研究」躍國際學界 教部今年再拓歐洲4校

2017-05-16 16:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕為了讓「台灣研究」跳脫「中國」與「漢學」為主的學術環境，教育部推「台灣研究講座」，與世界知名大學合作，鼓勵開設有關台灣政經文史的等多元內涵課程，至今已與22所世界一流大學聯手，今年更把觸角拓展到漢學重鎮的歐洲，在法國、瑞士、捷克、土耳其等國家扎根，讓台灣研究持續發揮影響力。

教育部國際司長楊敏玲表示，以前台灣研究是依附在中國研究或漢學研究下，不容易看見台灣主體性，透過在各國知名大學舉辦台灣研究講座，培育此領域的碩、博士生，慢慢在國際上把台灣與中國區隔，除了課程，有圖書資料、座談會等各式合作模式，通常該合作案一談就是3年，每年預算3千萬元左右。

而「台灣研究講座」計畫從92年起至今，已有22所世界一流大學共23項補助案推動，今年更核定21項新的合作計畫，還首次與法國社會科學高等學院、瑞士蘇黎世大學、捷克馬薩里克大學與土耳其安卡拉大學等4國的4所指標大學聯手，讓台灣研究在歐洲的佈局逐漸成熟。

楊敏玲說，這幾年下來，台灣研究慢慢受到世界各大學的重視，申請案也越來越多，甚至如德國杜賓根大學也聘請了專任的教師開設台灣研究課程，專門教授台灣當代、現代的政治、經濟、社會與兩岸關係等課程，如此才能讓台灣研究課程一年年延續下去。

楊敏玲還說，另今年也搭配新南向政策，在越南、新加坡、泰國、印尼等國也開始推動台灣研究；而過去合作過的國家及學校也持續合作，培養台灣研究博士後人才，或是開設研究台灣的商業課程，甚至在波蘭也開發了波蘭文華語教材等，讓台灣研究在全球學術界持續被看見與發揮影響力。