「台灣文學行動博物館」東部巡迴首站開幕

2017-05-16 16:21

［記者張存薇／台東報導］「台灣文學行動博物館」開進台東！這部由台灣文學館改裝的40呎大貨櫃車今天下午在台東大學開幕，

「台灣文學行動博物館」進入巡展第8年，今年展覽主題為「台灣文學的內在世界」，包括「山海的召喚」、「族群的對話」和「文學的榮景」呈現臺灣作家的心靈與想望，民眾拿起手機掃描車體圖案，也可玩擴增實境（AR），增添文學趣味。

展覽首站停靠在台東大學，展期為至6月8日，今天下午開幕時包括台東卑南族作家馬翊航、詩人徐慶東、布農族詩人沙力浪等多位作家參與。而台東站展出後，7月將赴宜蘭縣政府文化局圖書館、8月在台東鐵花村、10月則到東華中學展出，預約團體導覽，可電洽（02）87876242分機228。