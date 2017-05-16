有愛！伸港福德宮 9年來送5500個愛心粽給家扶兒

2017-05-16 16:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕人間有愛！彰化縣伸港福德宮連續9年，都由志工親自包愛心粽送給家扶兒，9年總計送出5500個肉粽，家扶兒吃著熱騰騰的肉粽說「好吃」。

愛心粽的發起人、縣議員賴清美表示，剛開始是她自掏腰包，請伸港福德宮志工來幫忙包粽子，後來獲得鄉親大力贊助，有錢出錢，有力出力，去年從原本500個肉粽，更加碼到1000個，今年也送出1000個愛心粽到家扶。

伸港福德宮主委柯武松表示，全宮動員加入端午愛心包粽送家扶兒行動，昨天有人洗粽葉、炒餡料，今天一大早就到宮裡來幫忙包粽子，蒸煮肉粽，雖然原物料上漲，包粽子成本大約增加1成，但是餡料照樣不縮水，有香菇、豬肉、蛋黃、竹筍與菜脯。

彰化家扶中心主任王震光說，伸港福德宮今天把包好、蒸煮好的熱騰騰肉粽送到家扶中心，有家扶兒一看到肉粽，都開心大口吃粽子，愛心粽不只有愛心，還非常好吃，吃得到台灣人滿滿的愛與關懷。