台電有意在綠島地熱發電 最快今年暑假動工

台電有意在綠島朝日溫泉附近設置地熱發電廠。（記者王秀亭攝）

2017-05-16 16:07

［記者王秀亭／台東報導］台灣電力公司有意以綠島作為地熱發電再出發的基地，將在朝日溫泉附近鑽鑿兩口試驗井，若是運轉順利，最快在109年就能設置2000瓩的商轉電廠。

綠島鄉長鄭文仁指出，綠島仰賴火力發電，但電廠設備老舊，旅遊旺季就會擔心電力無法供應全島所需；公館村溫泉部落電線尚未地下化，一遇颱風亦有停電多日危機。

今天代表台電赴綠島召開說明會的台電再生能源處副處長李文彬表示，台電曾在宜蘭清水設置地熱發電廠，於80年左右結束發電業務，台電有意再次發展地熱發電，決定嘗試在供電成本較高的綠島，設置地熱發電廠。

李文彬說，「綠島地熱發電機組試驗性計畫」將在朝日溫泉附近鑽鑿試驗井，取得地方共識是該計畫的第一步，今天上午會議和平順利，待取得相關許可證照後，即可發包，預計暑假動工，設置1部200瓩級的發電機，最快明年試運轉，屆時可供溫泉部落居民用電所需。

李文彬指出，試運轉期間同時進行環境影響評估，若試驗計劃成功，將視地熱產能情況擴大發電規模，於109至110年間目標設置2000瓩的商轉電廠，可供綠島尖峰用電達一半以上。