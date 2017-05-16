| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中山高南下274公里 聯結車火燒車濃煙密佈 對流旺盛 恆春、屏東沿海注意雷擊和瞬間大雨 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

班機延誤逾5小時 退票將免收手續費

2017-05-16  16:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕飛機做為交通工具愈來愈普遍，加上廉價航空興起，但國內目前尚未對班機延誤退票的相關手續費等未有明文規定，民航局今表示將修正「民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法」，增訂航空公司航班延遲起飛逾5小時，旅客若申請退票時，航空公司不得收取退票手續費，違者可罰60萬元至300萬元。全案最快9月中旬開始實施。

民航局副局長方志文表示，參照歐盟規定，國內外航空公司遲延逾5小時以上者，乘客並未接受航空公司其他安排時，可向原售票單位辦理退票，航空公司則不得收取任何退票手續費，目前預定修正後的辦法配合公告時間，將於9月中旬開始。

方志文表示，修訂相關法規，和目前增多的廉航退票糾紛有關，也有許多消費者透過民航局局長信箱反映，加上過去針對班機延誤退票手續費等沒有明文規定，導致航空公司也沒有相關法源依據，各家退票手續費也不等，因此提出修正。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：班機延誤逾5小時 退票將免收手續費


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.