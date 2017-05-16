班機延誤逾5小時 退票將免收手續費

2017-05-16 16:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕飛機做為交通工具愈來愈普遍，加上廉價航空興起，但國內目前尚未對班機延誤退票的相關手續費等未有明文規定，民航局今表示將修正「民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法」，增訂航空公司航班延遲起飛逾5小時，旅客若申請退票時，航空公司不得收取退票手續費，違者可罰60萬元至300萬元。全案最快9月中旬開始實施。

民航局副局長方志文表示，參照歐盟規定，國內外航空公司遲延逾5小時以上者，乘客並未接受航空公司其他安排時，可向原售票單位辦理退票，航空公司則不得收取任何退票手續費，目前預定修正後的辦法配合公告時間，將於9月中旬開始。

方志文表示，修訂相關法規，和目前增多的廉航退票糾紛有關，也有許多消費者透過民航局局長信箱反映，加上過去針對班機延誤退票手續費等沒有明文規定，導致航空公司也沒有相關法源依據，各家退票手續費也不等，因此提出修正。