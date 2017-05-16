避免小校被裁併 竹縣議員想這樣做...
新竹縣太平國小目前全校學生不到20人。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／新竹報導］關西鎮「外6里」3所小學有2所「瀕危」，其中太平和南和2校因學生總數太少面臨「被評估」是否裁併校問題。縣議員劉良彬為保住這2校可以持續屹立地方授業解惑，今天總質詢時要求教育處立刻評估，讓這2校和同區人氣最旺的坪林國小「策略聯盟」辦學的可行方案，好便利2校原學區學子就學。
縣府教育處長劉明超說，根據教育部的規定，各級學校學生總數在50人以下的小校，就要被評估是否需要裁併校。
新竹縣目前不含原鄉地區，共有8所小學面臨「被評估」命運，分別是太平、南和、瑞豐、福龍、五龍、沙坑、富興、照東，其中太平和南和就在關西境內。
關西籍縣議員劉良彬為了搶救這2所「瀕危」小學，要求縣府教育處評估，讓太平、南和跟緊鄰的坪林國小3校策略聯盟的可能。
他構想由縣府購置交通車，專門負責定「校」搭載學生「跑校」上課，也就是請教育處評估，以3校各自的特色課程為依歸，集中3校學生1校上課，非上課地的學校學生就用交通車接駁方式接送，但是小朋友上下學時間還是回到自己戶籍所在的學校，不影響父母接送。
劉良彬說，目前太平國小只有18名學生，南和國小不含幼兒園有21人，坪林國小有6、70人，集中上課的好處就是有近百人可以同時上課，師資只要1個，有助節省人力資源成本。
但是劉明超說，前述策略聯盟在沒有裁併校的狀況下，無助撙節教育人事費用的支出，但可以活化教學，刺激老師和學生教、學的動力，是個不錯的想法，但是交通需要時間付出，也有安全風險的問題，他們暫時不敢躁進，會審慎評估。
坪林國小是關西「外6里」地區「人氣」最旺的小學。（記者黃美珠攝）
關西「外6里」地區的南和國小以發展蝴蝶生態為特色課程，但也面臨「瀕危」，需要評估是否裁併校的命運。（記者黃美珠攝）
關西「外6里」地區的南和國小以發展蝴蝶生態為特色課程，但也面臨「瀕危」，需要評估是否裁併校的命運。（記者黃美珠攝）
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