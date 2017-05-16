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台中海洋生態館明年3月完工 海線觀光亮點

海洋生態館明年將完工。（記者張軒哲攝）

2017-05-16  16:10

〔記者張軒哲／台中報導〕近年港區重大建設，台中海洋生態館16日舉行上樑典禮，館內建置水深9公尺、蓄水量700公噸的大洋缸，展示台灣種類最豐富的水母及在地海洋動植物。市長林佳龍表示，海洋生態館除生態教育功能，結合餐廳與露天咖啡座，美麗的台灣海峽也將展現眼前，結合海線雙星、三井outlet等各種景點，全館預計明年3月完工。

「台中海洋生態館」於民國103年前議長張清堂爭取在梧棲觀光漁港旁設立，一開始是「企鵝館」，後改為白海豚館，張清照當上副議長之後，要求市府加碼，將館場面積擴大。經市府針對場館定位檢討後，重新命名為「海洋生態館」，場館面積擴大近一倍，並以岩石作為建築物外觀，內部空間則以「濕地到海洋」為發展意象，結合餐廳與露天咖啡座等設施，達到生態環境教育與觀光發展的目標。

林佳龍在建設局長黃玉霖陪同下主持海洋生態館祈福儀式，也逐一視察工地各樓層空間，了解建置進度與規劃雛形，市議員王立任、顏莉敏、何敏誠等人也到場觀禮。

黃玉霖指出，入口大廳將打造1座寬度12公尺、水深9公尺的水母水族館，蓄水量達700噸，展示台灣濱海及中部地區的水生動植物，4樓將打造大型景觀餐廳，5樓則規劃屋頂咖啡座，可盡覽海天一色美景，全館預計明年3月完工。

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  • 海洋生態館頂樓可眺望台灣海峽。（記者張軒哲攝）

    海洋生態館頂樓可眺望台灣海峽。（記者張軒哲攝）

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