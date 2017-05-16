瘋棒球學英語 大家逗陣來
〔記者洪瑞琴／台南報導〕第4屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽，將於7月28日至8月6日在南市盛大登場，市府結國際賽事，推廣市民與學生學習棒球英語，除與空中英語教室合作發行棒球英語教材外，亦推出棒球英語系列活動，營造南市英語學習氛圍，鼓勵市民共同推動英語為第二官方語言。
市府第二官方語言專案辦公室今天啟動「Play Ball瘋棒球學英語」宣傳，
系列活動包括「棒球英語刮刮樂」、「全英語棒球公益體驗營」、「營隊棒球英語教學」、「英語好棒棒－社區棒球英語課程」及「少棒賽期場外活動」。
中信兄弟球員林威助、許基宏、詹子賢、林恩宇，以及中信金融管理學院棒球隊亦加入宣傳行列，與學校小球員進行棒球英語「有獎徵答」互動遊戲，更提供珍貴的限量簽名球作為互動遊戲的獎品。
中信金融管理學院也與市府於4至6月合辦8場「全英語棒球公益體驗營」，廣受家長學生歡迎，報名爆滿。
二官辦主任劉世忠副秘書長表示，「Play Ball瘋棒球學英語」系列活動由二官辦與空中英語教室教育集團合作編印「棒球英語教材」，由空英的外籍教師錄製MP3，二官辦外籍顧問與西門國小錄製教學影片，「棒球英語教材」電子書及影音教學資源皆免費上網供學生及民眾自行下載。
「棒球英語刮刮樂」將發送棒球英語傳單給國中小學生，鼓勵學生精熟常用棒球英語用字，即可換取貼紙並參加刮刮樂抽獎。「英語好棒棒－社區棒球英語課程」即將於6月登場，聘請專業講師至不同區域進行棒球英語教學。
教育局表示，「瘋棒球學英語」系列活動由富樂夢教育基金會贊助，並由該局、富盛信望愛基金會和遠東科大合辦「國際志工ADVENT英語品格夏令營」，以及由後壁高中與後壁國小等校所合辦「空中英語教室雙語品格營」，將在營隊活動融入棒球英語教學。
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