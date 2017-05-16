端午佳節飄愛心 麥寮企業送暖

2017-05-16 16:20

〔記者陳燦坤／雲林報導〕端午節前麥寮企業送愛心，捐贈慰問金及一部電風扇，讓弱勢家庭不愁沒錢買食材包粽子過年，同時可以舒舒服服吹電扇清涼一夏，訪視人員則提受扶助家庭天氣轉熱，一定要注意環境整潔。

粽葉飄香的季節又將到來，台塑關係企業暨慶寶公益信託今天前往六輕冋周遭7個鄉鎮慰問弱勢家庭，並送來3千元慰問金及一部嶄新的電風扇，這些弱勢家庭不少獨民眾，看到訪客闗懷相當開心，尤其現在天氣漸熱，晚間睡覺只能仰賴使用多年的舊電扇驅熱，不僅效果差，還噪音相當大，現在有了新電風扇，睡眠品質可大幅改善。

訪視人員看到不少受扶助家庭靠拾荒維生，家裡堆滿紙箱及瓶瓶罐罐，訪視人員提醒受扶助家庭注意環境維生，避免老鼠或蟑螂、螞蟻等滋生，影響環境衛生。