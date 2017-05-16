養不活捷運？ 賀陳旦：地方政府可拿受惠的錢支應

2017-05-16 23:01

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院通過《前瞻基礎建設特別條例》草案，8年編列8824億9千萬元特別預算，當中軌道建設就佔4241億3千萬元；不過外界對於15個都市推捷運多有疑慮，畢竟軌道建設能生還要能養。交通部長賀陳旦表示，客觀來講雖不可能每條路線財務都可完全自主，但不要現在就認為交通需求不足就養不活，養不養得起主要還是看地方首長自己的決心，不要把捷運票收入當成能否養活捷運的唯一出路。

台北市長柯文哲日前說各地都蓋捷運，一定會賠到不省人事，對於運量不足是否就養不活捷運路線，曾擔任過台北捷運公司董事長的賀陳旦，特別以台北捷運為例，說柯市長這話雖然講的很生動，但他明明知道台北捷運每天旅運人次約2百萬，只靠運輸本業還是會虧本，至今也沒核定台北捷運提出的票價調整方案。不過台北市還是有其他的做法使台北捷運不虧本，除鼓勵台北捷運公司盡量賣廣告、增加副業收入外，相當程度也是用北市府的預算去補貼，包含願意檢討原來由北捷公司獨立負擔的公車、捷運間轉乘優惠，現在也準備讓交通局與公車業者支付這筆金額。

無法靠運量養活時 找其他財源幫忙

對於一次在各地興建大量捷運，養不起是否會債留子孫，賀陳旦表示，捷運是大眾運輸，票價不會完全反應成本，當軌道運輸無法靠運量養活自己時，就要想辦法找其他財源來幫忙，連旅運人次最多的台北捷運是這樣，想必其他縣市將來也是如此。當然這也要看地方政府首長是否將捷運當成促進地方發展的重要策略，如果是的話，興建時能在各站打造多一點樓地板面積，透過出租方式增加收入，地方政府可拿出來支應捷運。

另外，捷運興建時也能將社會住宅、圖書館等公共建設考慮進去，未來都市公共投資所需費用、徵收土地或許都因此減少，這時候地方政府就可將因興建捷運所節省成本，從大口袋中將錢拿出來養捷運。賀陳旦表示，全世界都沒有強調要捷運自己養活自己才能興建，不要單獨看捷運票收入是否能養活捷運，或說連高雄都養不起，其他地方為何還要做捷運；以此理由反對的人，好像都以為捷運經營是在做生意。

現在興建捷運後的效益預估，當然都是建立在一些假設上面，賀陳旦坦承很多地方政府對於興建軌道後，未來的運量及場站開發等收入，都會想辦法去美化這個數字；因此，今後交通部的工作不是在財務上去爭議地方政府負擔能力、自籌款來源是否務實，而是仔細檢視費率、搭乘人數、路線長短等，在進行環境影響評估的這幾年，從靠公車或是完善大眾運輸轉乘來培養運量開始做，一步一步協助並要求地方政府，達成現在預估的運量。

地方提案 交部非照單全收

前瞻基礎軌道建設計劃都是地方政府以前就有提過的案子，不是因為這次有特別預算後憑空生出來的計畫，賀陳旦表示，交通部並非照單全收地方提案，像是彰化鐵路立體化工程，就應考量彰化扇形車庫維修能量，及北邊有山海線交會處，要做的話就必須是雙層高架，所需用地、經費、地方配合款都較高，這次就沒有接受地方提案；新竹大車站平台計畫，這次也只是先做評估而已；台中捷運綠線延伸到大坑，這部分也沒完全定案，也是考量工程、財務問題及大坑是休閒區，與綠線以服務通勤族為主的性質不同，所以並非地方提出案子交通部就會直接通過。

至於明明都是蓋輕軌，為何地方政府自籌款比例會不同，賀陳旦表示，外界說基隆輕軌費用全由中央支付其實並沒有定案；而地方政府需負擔的比例，是由財主單位針對地方政府的財務能力進行分級、並依工程用地取得情況去決定，交通部只是配合辦理。

不過交通部表示，軌道工程中央與地方出資比例是要經過精密計算，通常用地取得金額是由地方支付，工程款方面未來自償率推估所獲金額（票收、場站及周邊開發）也是先由地方政府支付，其餘才是中央補助。交通部說這次特別預算支付的是原本中央需要補助的部分，地方出資比例完全按照原本規定；也能避免地方因認為中央有錢就一直提各種建設工程。未匡列進特別預算的工程，中央要補助的金額，交通部還是會依照程序，透過一般公務預算去做，不是沒有列入前瞻基礎建設計畫的案子就不會去做。