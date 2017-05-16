準備比賽每天只睡3小時 弘光師生香港美食大獎獲佳績

2017-05-16 16:32

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大師生參加亞洲最大規模的「HOFEX-香港國際美食大獎」比賽，獲得2金6銀6銅的佳績，其中，大三學生張弼為準備作品賽前每天只睡3小時，在果雕組榮獲金牌，這是他半年來連續2度在國際賽事中奪金。帶隊的副教授吳胤瑱在西式烹調組奪金，也拿下西餐組最高分，師生一起鍍金。

「HOFEX-香港國際美食大獎」每2年舉辦一次，有來自全世界各國近700位選手參賽，弘光餐旅管理系多位學生第一次出國參加國際型比賽就奪牌，這2天返校上課不忘和師長及同學分享得獎的喜悅。餐旅管理系系主任王瑞指出，代表學校參賽的學生，從大一到大三的學生都有，大三的學生要實習，利用時間練習更辛苦，儘管大部分的同學都是第一次參加國際比賽，初試啼聲卻不負眾望。

吳胤瑱指出，這個比賽屬於亞洲最困難、最頂尖的國際賽事，獎牌給得很嚴格，他和參賽同學不斷練習，西餐組選手直到比賽前最後一個禮拜才把口味調整好，因為賽場提供食材和台灣有差異，提高比賽的困難度，也考驗選手的臨場反應，另一名參賽教授麥高樂則獲得西式烹調豬頸肉項目銅牌。

去年參加德國IKA奧林匹克廚藝大賽芋頭雕奪金牌的張弼，這次在靜態展示果雕組用芋頭創作「西遊記」獲得金牌。他說，由於目前在日本料理店實習，上班時間9點到晚上近10點，因此，下班後就趕到學校練習，每天都練到凌晨2、3點。

學生牟善麟、林雨論、潘芷恩、王孟鍹、江東諺、郭典昀、林承孝等人也都是第一次到國際舞台參賽，在西餐熱烹、西式烹調、現場朱古力果仁蛋糕裝飾、結婚蛋糕、靜態果雕等項目，他們共獲得4面銀牌5面銅牌，表現也相當亮眼。