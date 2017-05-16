醫病》男子腹痛想吐 竟是食團卡十二指腸所致
2017-05-16 15:47
〔記者歐素美／台中報導〕58歲的林姓男子，連續3、4天吃東西都覺得腹痛不舒服，甚至想吐，到豐原醫院就醫，檢查才知十二指腸卡了一大坨未消化的食團，經以胃鏡取出，終於不再腹痛、想吐，恢復健康；端午節快到了，因糯米包成的粽子不易消化，醫師提醒民眾避免食用過多糯米類食物，並細嚼慢嚥及多攝取纖維食物，若出現腸胃不適應盡早就醫治療。
林姓男子表示，不記得自己究竟是吃了什麼才造成食團卡在十二指腸，以往也很少出現消化不良的情形。
豐原醫院統計指出，因誤食或消化不良等產生食團卡在腸胃而就醫的案例，該院去年共有七件，誤吞的物品包括魚骨、假牙及硬幣等，今年一至四月也有三件，因體質或消化不良等造成食團卡在腸胃導致不適就醫者，年齡多為54-93歲的年長者。
豐原醫院肝膽腸胃科醫師陳育佐表示，許多長者進食時可能因牙口不好或食物咀嚼不易，隨便咬幾口就吞下肚，像是粽子、湯圓等糯米類的食物，消化不易，如果沒有好好咀嚼，不僅容易噎到，也容易因消化不易，卡在腸道。
端午佳節即將到來，陳育佐提醒民眾進食時應細嚼慢嚥，多攝取纖維食物，避免食用過多糯米類食物，如果出現腸胃不佳等毛病，應避免自行催吐，盡早就醫才能及早治療。
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