高市27歲女性染登革熱 今年首例本土案例
2017-05-16 15:35
〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布今年首例本土登革熱，為高雄市27歲女性，5月5日出現頭痛、發燒、肌肉痠痛、關節痛、後眼窩痛、食慾不振等症狀，5月6日、8日與9日就醫，5月10日由診所通報疑似登革熱後轉院治療，並於今日確診，目前個案住院隔離治療中。
疾管署副署長莊人祥表示，雖然該名個案被列為本土病例，但其於4月15日至20日出國赴馬來西亞，返國後於5月5日出現不適情況，登革熱的潛伏期達兩週，而她是在第15天出現症狀，因此依照發病日也不排除可能是境外移入。
疾管署指出，該個案過去未曾罹患登革熱，無慢性病史，活動地點以住家與工作地為主，衛生單位調查，個案同住接觸者4人與社區週邊民眾均無疑似症狀，但針對社區民眾擴大採血時發現，其中1名無症狀者為登革熱疑似病例，需於5月20日進行二次採檢，高雄市衛生局已啟動相關防治作為。
近期我國登革熱本土疑似病例通報數呈上升趨勢，但今年迄今只有1例本土登革熱，79例境外移入，感染國家以馬來西亞、印尼、越南等東南亞國家為多，相較於去年同期本土、境外移入為372例、105例已明顯減少。
疾管署疫情中心主任劉定萍提醒，時序已入夏，全台氣溫逐漸上升，近期受鋒面影響各地均有降雨情形，環境中容易產生積水容器，適合病媒蚊生長，呼籲民眾應落實戶內、外環境整頓、巡查及孳生源清除；計劃前往登革熱流行疫情國家者，則須做好防蚊措施。
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