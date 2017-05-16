| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
連4升 新台幣收30.115元 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

自己的U Bike自己生！這些鄉遊客免費騎

2017-05-16  15:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕社頭鄉「社頭好好玩大聯盟」結合店家，提供免費腳踏車給遊客騎乘，獲得廣大好評，埔心鄉長張乘瑜帶著公所團隊前來取經，經半年的籌備，「心-bike」今天正式上路。

鄉長張乘瑜表示，埔心鄉由公所出面整合觀光資源，找到堅固耐用，價格實在的腳踏車，腳踏車業者以成本價賣給配合的店家，這些店家包括85度c咖啡、大埔鐵板燒、魔菇部落生態農場、路葡萄酒莊、果時手作工坊，70部腳踏車擺放於上述店家，遊客可自由取用。

張乘瑜說，埔心鄉有羅厝天主堂、台語歌手黃三元故居、芎蕉客塵文化小徑等特色景點，公所編印一本腳踏車旅遊導覽DM，遊客可以在公所或上述「鐵馬驛站」取得，若持DM到配合店家消費，就有小禮物或9折優待。

張乘瑜指出，埔心鄉是農業鄉鎮，既成的鄉間小路是最好的鐵馬路徑，公所希望結合店家的力量，合力對外推銷在地觀光，把一日遊的觀光客拉進來，創造商機。

廣告
  • 埔心鄉拚觀光，提供免費腳踏車。（記者顏宏駿攝）

    埔心鄉拚觀光，提供免費腳踏車。（記者顏宏駿攝）

  • 埔心鄉拚觀光，提供免費腳踏車。（記者顏宏駿攝）

    埔心鄉拚觀光，提供免費腳踏車。（記者顏宏駿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 心-bike 社頭鄉 觀光
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：自己的U Bike自己生！這些鄉遊客免費騎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.