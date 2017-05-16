自己的U Bike自己生！這些鄉遊客免費騎
2017-05-16 15:52
〔記者顏宏駿／彰化報導〕社頭鄉「社頭好好玩大聯盟」結合店家，提供免費腳踏車給遊客騎乘，獲得廣大好評，埔心鄉長張乘瑜帶著公所團隊前來取經，經半年的籌備，「心-bike」今天正式上路。
鄉長張乘瑜表示，埔心鄉由公所出面整合觀光資源，找到堅固耐用，價格實在的腳踏車，腳踏車業者以成本價賣給配合的店家，這些店家包括85度c咖啡、大埔鐵板燒、魔菇部落生態農場、路葡萄酒莊、果時手作工坊，70部腳踏車擺放於上述店家，遊客可自由取用。
張乘瑜說，埔心鄉有羅厝天主堂、台語歌手黃三元故居、芎蕉客塵文化小徑等特色景點，公所編印一本腳踏車旅遊導覽DM，遊客可以在公所或上述「鐵馬驛站」取得，若持DM到配合店家消費，就有小禮物或9折優待。
張乘瑜指出，埔心鄉是農業鄉鎮，既成的鄉間小路是最好的鐵馬路徑，公所希望結合店家的力量，合力對外推銷在地觀光，把一日遊的觀光客拉進來，創造商機。
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