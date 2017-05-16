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怕痛怕花錢？大腸癌潛在者 3成不敢做大腸鏡

2017-05-16  15:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕藝人豬哥亮因大腸癌過世，再次引發國人對大腸癌的重視，衛福部彰化醫院表示，從民國99年起，政府就幫50歲以上的民眾做免費糞便篩檢，需要進一步做大腸鏡檢查的佔總數的一成，但這其中又有3成以各種理由推託「覺得自己不會那麼倒楣」，結果延誤就醫。

根據衛福部彰化醫院的統計，近年來，該院每年做大腸癌糞便篩檢的人數在2千至4千人之間，陽性反應約佔1成，這些人必須由癌症篩檢個案管理師列冊追蹤。

醫院發現，陽性反應都要做大腸鏡檢查，但平均有3成的患者不願意做。

癌症個案篩管師張千慧表示，她們會通知個案做大腸鏡篩檢，個案以各種理由推託，這些理由包括「檢驗前一天吃豬血，沒問題啦！」、「我還再問神」、「我現在大便顏色正常了」、「肚子不痛，我不用做」，經她們再催促，回來做大腸鏡的少之又少。

該醫院肝膽腸胃科主任陳詩典說，做大腸鏡給人的感覺就是「很痛」，想不痛，就要多花錢做麻醉，老人家一來怕痛、二來怕花錢、其次對麻醉感「怕怕的」，不少人因此延誤就醫時機。

陳詩典表示，大腸癌越早發現，治療效果越好，零期至2期，存活率都超過8成，最可惜的就是，早就從糞便篩檢中發現「異常」，只因病人「鐵齒」不接受大腸鏡檢查，結果再上醫院時，已到末期。

張千慧會說，老人家較固執，為人子女可以幫忙勸說，她們有太多個案是做大腸鏡才發現是癌症初發期，經治療痊癒後，都沒有再復發。

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  • 大腸鏡檢査令許多老人家怕怕。（記者顏宏駿攝）

    大腸鏡檢査令許多老人家怕怕。（記者顏宏駿攝）

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