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頭家國小科學闖關 寓教於樂學生瘋玩

頭家國小科學闖關，學童聚精會神玩電流急急棒遊戲。（記者歐素美攝）

2017-05-16  15:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區頭家國小今天舉辦「全民科學日」科學闖關活動，校方以「陽光、空氣、水」為主題，共設計15道關卡，小朋友透過擠壓氣球，氣球就像火箭一般飛出去，了解作用力與反作用力等原理，寓教於樂，可惜天公不作美，利用太陽光加熱煮熟食物的關卡無法進行，但小朋友闖關完成還能體驗巨大空氣砲，直說：「好好玩」。

頭家國小自然教師李金生表示，科學闖關活動就是讓學生體會動手做的樂趣，因為科學就是生活，生活就是遊戲，希望藉由遊戲過程讓小朋友體會到科學的奧妙和有趣的地方；頭家國小校長王玉龍表示，科學活動所使用的素材都是身邊隨手可得的材料，也許不起眼，卻可以變成有趣的科學遊戲，讓人驚呼科學的奧妙。

15個關卡包括飛旋紙杯、瓶中造雲、氣球火箭、漂浮陀螺、酒精砲彈、乒乓轉轉樂、電流急急棒等，幾乎都是運用國小課程中的科學原理變化成遊戲。六年級學生饒旻君說，空氣砲既刺激又好玩，看著煙霧變成砲彈彈出，覺得科學真是一門神奇的學科。

五年級的鄭安廷則認為酒精砲彈最神奇，點火引燃養樂多瓶內的酒精，酒精燃燒放出光與大量的熱，使瓶內氣體急速膨脹，壓力瞬間增加，養樂多瓶就如同砲彈一般飛出去，彷彿西部槍戰，驚險又刺激。

電視挑戰節目中常見的電流急急棒，則是國小四年級奇妙的電的電路概念，小朋友的電棒接觸到迷宮壁時即會接通電路，燈泡就會亮，代表闖關失敗，兼具趣味與科學理論，讓小朋友玩得聚精會神，十分有趣。

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  • 空氣砲利用空氣的原理打出煙圈，學童覺得十分有趣（記者歐素美攝）

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