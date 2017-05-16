亂爬自助洗衣機挨批 竟反嗆：我們是廣告公司！

2017-05-16 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一家自助洗衣店業者透露，一群年輕人為了拍廣告竟爬上洗衣機，當下他到現場趕人，不料對方態度一副不以為然，業者憤而把照片po上臉書社團「爆料公社」，事件引發網友熱議，目前爬洗衣機的模特兒和負責企劃的網站已出面道歉。

網友在「爆料公社」po出監視器畫面，一群年輕人直接爬上自助洗衣店的洗衣機上拍照，他不滿寫道「現在的年輕人怎麼回事，要借用營業場所不用告知嗎？還爬上我的生財器具，當下老闆看到監視器很生氣下去趕人時，他們還一副理直氣壯這又沒有什麼大不了的態度，只放下一句我們是廣告公司。想給他們一點教訓，請問提告有用嗎？」

此舉引發許多網友批評，許多人直說超「超級沒水準」、「扯」、「沒禮貌」。對此負責該企劃的網站昨晚已出面道歉，坦言「做了一件讓大眾失望的事。在此鄭重地道歉。」並強調非惡意影響店家。爬上洗衣機的模特兒林萱也在臉書道歉，她表示當天做了不好的示範，向店家致上十二萬分的歉意。不過許多網友仍無法接受，聲稱要退回收回按讚。