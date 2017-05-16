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空中愛心醫療專案 華航：志願性質、尊重專業

2017-05-16  15:47

〔記者楊媛婷／台北報導〕針對華航空中愛心醫療專案，引發部分醫師憂慮與質疑。華航回應表示，該方案是近期將與長庚醫院合作的意向書，提供機上緊急醫療協助，也強調該方案是志願性質，華航一定充分尊重醫療專業。

華航表示，本著提供乘客更妥善照顧，近期華航預備與長庚紀念醫院合作，簽訂合作意向書，提供機上緊急醫療協助。

華航強調，此方案爲志願性質並無強迫性，且洽談中充份尊重醫院及醫師專業，歷來華航機上出現緊急醫療需要，感謝機上的醫生從未猶豫的伸出援手，華航很榮幸與參加的醫師一起攜手守護健康。

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  • 針對華航空中愛心醫療專案，引發部分醫師憂慮與質疑，華航：志願性質、尊重專業。（資料照，記者簡榮豐攝）

    針對華航空中愛心醫療專案，引發部分醫師憂慮與質疑，華航：志願性質、尊重專業。（資料照，記者簡榮豐攝）

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