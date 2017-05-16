年息20%的池上米平損補助自治條例通過。（記者王秀亭攝）

2017-05-16 14:49

［記者王秀亭／台東報導］年息20%的「池上米平損補助自治條例」，今天上午由池上鄉民代表會審議通過，最快從今年8月起，參加池上米地理標章認證的農民每期稻作只要每公頃存入1萬元，米廠及池上鄉公所就會提撥2000元的利息，待天災造成歉收時，就能領出應急。

池上鄉有8成以上農民以種稻為生，1年兩期的稻穀遇上天災，總讓靠著收成還貸款、給地主租金的農民憂心忡忡，池上鄉公所在「好天要積雨來糧」的概念下，推出池上米平損補助，以全國最高的20％優惠存款利率，幫池上稻農儲蓄。

池上鄉公所制定「池上米平損補助自治條例」，並送交池上鄉民代表會審議，交由鄉民代表協調、討論後，於今天上午審議通過。

池上鄉長張堯城強調，平損補助是新增福利事項，絕不影響現在的農用資材補助，未來稻作受災，池上列入農災現金救助範圍時，農民即可依需求提領全部或部分，另外存款累積4年未遇農損災情時亦可自由提領。

張堯城說，自治條例通過後，會邀集農民及鄉內各地米廠討論將關細節，進一步擬定施行細則，並詢問池上鄉農會、建興、陳協和等米廠的配合意願，預計6月底前訂出細則後，8月即可實施。