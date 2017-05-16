挺明星棒球隊做公益 107歲老阿嬤坐輪椅出席

明星棒球隊6月17日將在斗六棒球場舉辦公益棒球賽活動。（記者詹士弘攝）

2017-05-16 14:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕107歲阿煩嬤出場挺明星棒球隊做公益，希望今年票房開紅盤，破萬人大關。

2017明星公益棒球賽今年6月17日下午5點將於斗六棒球場舉行，藝人澎恰恰呼籲大家，透過購買150元門票的小動作，協助弱勢長輩們，在人生黃昏期揮出進擊的一棒，打出進擊的黃昏， 迎接重生的力量！

古坑107歲阿煩嬤為了挺華山基金會與明星棒球隊做公益，今天也坐著輪椅出席，澎恰恰推著阿嬤的輪椅走過特別搭建的「時光隧道」， 副縣長丁彥哲為阿嬤戴上學士帽並頒發本壘板畢業證書，最後由艾維士租車公司副總特助蕭翰傑送上棒球造型蛋糕，希望走入黃昏的長輩生命還能繼續精彩，阿嬤也感動地流下眼淚。

丁彥哲表示，阿嬤雖已高齡107歲，但在華山基金會及各界照顧下健康有活力， 6月17日斗六棒球場將舉辦明星公益棒球賽活動， 希望各界能共同來購票支持棒球賽，讓華山基金會能募集到更多服務經費。

主要冠名贊助的IWS艾維士租車蕭翰傑特助表示，IWS艾維士租車在雲林目前雖然沒有服務據點， 但長期以來非常重視弱勢長輩的議題， 去年的球賽看到站長們的用心，今年更決定以冠名支持， 一起為長輩努力。

澎恰恰表示，明星棒球隊今年是第3年來到雲林斗六棒球場開打， 這次聚集了40位藝人朋友，還特邀王彩樺做開場表演， 並有符瓊音、UNDER LOVER、蔡小虎等藝人串場精彩演出， 希望今年能突破萬人進場觀戰。

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