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台電施工 新北18萬戶27日將停水22小時

2017-05-16  14:43

〔記者張安蕎／新北報導〕台灣自來水公司公告，鶯歌區、樹林區全部地區，新莊區、泰山區、三峽區部份地區，5月27日上午8時起至5月28日6時止將停止供水，配合台電施工作業，停水時間計22小時，影響用戶數約為18萬戶，呼籲民眾預作準備事先儲水備用！

臨時供水站設置點如下:

泰山區泰林路2段347號

鶯歌區國際一路175號前（朝陽街口）

鶯歌區湖山路71巷口

三峽區介壽路3段200巷口

樹林區公所前

樹林區山佳街28號（山佳火車站廣場）

樹林區保安街2段45巷21弄路口

龜山區萬壽路1段516巷口

新莊區新北大道七段225號

詳細停水範圍可查詢台水公司網站

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