吃個冰也要少女心噴發？ 這些韓國冰淇淋漂亮到你捨不得吃！

因應不同節日，REMICONE還會推出符合節慶氛圍的冰品。（圖片取自於REMICONE 臉書）

2017-05-16 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕炎熱的夏天到了，除了刨冰、雪花冰、綿綿冰等，還能吃出什麼新花樣？快跟著小編來瞧瞧，正在上演冰淇淋大戰的韓國變出了甚麼新花樣！是長得像烏雲的冰？還是仿佛 「裝置藝術」 的超美霜淇淋？或是主打自然不添加任何化學物的 小清新風格 ？下次來韓國找歐巴，別忘了還可以去吃冰啊！

▲sobok昭福的冰淇淋看起來簡單優雅。（圖片取自於sobok昭福臉書）

近年來食材越天然無添加，越受到消費者的歡迎，sobok昭福以 「自然」 為主打，選用糙米和白米為原料，配料則使用南瓜、葵瓜子、柿子乾等，除了霜淇淋，一顆顆看似黃豆球的糙米冰淇淋，也是必吃商品！而昭福店裡的每款冰都不用擔心熱量，也不怕吃了對身體不好；此外，店面裝潢風格以白色和木頭為基礎，相當適合不喜歡華麗風格的 文青少女 ，來吃冰順便拍照打卡喔。

▲冰淇淋上面烏雲罩頂是怎麼回事？（圖片取自於REMICONE臉書）

這畫面是否應該取名為 暴風雨的前夕 ？厚厚的雲層仿佛像在預告溽夏的午後雷陣雨，上面還裝飾著一道小閃電，甚至還有藍色、黃色的雲朵？這道冰品是由REMICONE推出，它的兩間分店分別位於東大門與新沙洞，店的外觀看起來就像是一間潔白的實驗室，甜點也以此為概念發想，不僅把棉花糖裝進量杯裡，甚至還會把滴管插在冰淇淋上！根據網友表示，冰淇淋上的烏雲是以棉花糖製成，吃起來是涼涼的薄荷口味，此外冰淇淋上還撒了一些跳跳糖，吃進嘴裡的時候，簡直就像將 「雷陣雨」 的情境，放到你的舌尖上重現啊！

▲這主體到底是裝飾還是冰淇淋啊？（圖片取自於비스토핑Bistopping IG）

與其說是冰是否更像是 月光仙子的魔仗 ？上面的裝飾都快比甜筒本身還大了啊！在비스토핑Bistopping吃冰，不僅味蕾可以獲得滿足，視覺更是豐富，最酷的是顧客不僅可以選擇冰淇淋裝飾，更可以挑選喜歡的餅乾殼，混搭出獨一無二甜筒，吃之前先拍照上傳，大方地炫耀給親朋好友看，絕對是來這裡吃冰必做的一件事啊！

看完這些介紹之後，是否開始覺得吃冰也是一件很夢幻的事呢？（撒花）