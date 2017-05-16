疑重複用針具 維蓮診所爆C肝群聚感染

2017-05-16 14:52

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日發布，日前接獲醫院通報5例急性病毒性C型肝炎確定病例，經衛生局疫調查後確認，該5名個案均曾至桃園市楊梅區「維蓮診所」就醫，並曾於該診所注射藥物，調查發現，該診所針具未於使用後即時丟棄，有重複使用情形，民眾感染原因是使用受污染針具，此為國內首例C型肝炎群聚感染案例。

疾管署組長楊靖慧表示，綜合個案疫情調查、病毒核酸序列相似度及親緣性分析，研判為群聚事件，其中最早就醫紀錄者為去年12月11日，但由於C型肝炎潛伏期達6個月，因此呼籲去年6月10日至今年5月12日曾於該診所進行針劑治療的高風險民眾，應該主動至桃園市楊梅區衛生所抽血檢查（桃園市防疫諮詢專線：0800-033-355），現已掌握該期間曾於該診所就醫共約1200人。

楊靖慧指出，此案會被發現，主要是因為這些患者陸續因為腹痛、疲倦、黃疸等症狀到天成、怡仁等醫院就醫，被院方通報為C型肝炎，經衛生單位疫調確認其共同暴露源為「維蓮診所」，都有自費注射維他命、葡萄糖等營養點滴的紀錄，進一步到該診所調查，發現有廢棄醫材與使用藥品放置一起、未明顯區分的情況，加上相關確診個案彼此之間並無關係或其他接觸，但感染卻同源，因此估計是該診所重複使用針具造成，但診所否認有此行為，詳細情況仍有待調查。

楊靖慧強調，萬一確診感染C型肝炎，民眾先不要恐慌，只要接受醫囑，仍可以有很好的治療。