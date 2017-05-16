| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北影公布入圍！許瑋甯戰桂綸鎂舒淇2度爭后 MLB》陳偉殷手肘不適 教練：至少數週不能投球 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

疑重複用針具 維蓮診所爆C肝群聚感染

2017-05-16  14:52

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日發布，日前接獲醫院通報5例急性病毒性C型肝炎確定病例，經衛生局疫調查後確認，該5名個案均曾至桃園市楊梅區「維蓮診所」就醫，並曾於該診所注射藥物，調查發現，該診所針具未於使用後即時丟棄，有重複使用情形，民眾感染原因是使用受污染針具，此為國內首例C型肝炎群聚感染案例。

疾管署組長楊靖慧表示，綜合個案疫情調查、病毒核酸序列相似度及親緣性分析，研判為群聚事件，其中最早就醫紀錄者為去年12月11日，但由於C型肝炎潛伏期達6個月，因此呼籲去年6月10日至今年5月12日曾於該診所進行針劑治療的高風險民眾，應該主動至桃園市楊梅區衛生所抽血檢查（桃園市防疫諮詢專線：0800-033-355），現已掌握該期間曾於該診所就醫共約1200人。

楊靖慧指出，此案會被發現，主要是因為這些患者陸續因為腹痛、疲倦、黃疸等症狀到天成、怡仁等醫院就醫，被院方通報為C型肝炎，經衛生單位疫調確認其共同暴露源為「維蓮診所」，都有自費注射維他命、葡萄糖等營養點滴的紀錄，進一步到該診所調查，發現有廢棄醫材與使用藥品放置一起、未明顯區分的情況，加上相關確診個案彼此之間並無關係或其他接觸，但感染卻同源，因此估計是該診所重複使用針具造成，但診所否認有此行為，詳細情況仍有待調查。

楊靖慧強調，萬一確診感染C型肝炎，民眾先不要恐慌，只要接受醫囑，仍可以有很好的治療。

廣告
  • 衛福部疾管署今日發布國內首例C型肝炎群聚感染案例。（記者林惠琴攝）

    衛福部疾管署今日發布國內首例C型肝炎群聚感染案例。（記者林惠琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： C肝 健康醫療 群聚感染 針具
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：疑重複用針具 維蓮診所爆C肝群聚感染


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.