台大醫院湳雅院區擴院計畫 將根留竹市
2017-05-16 14:48
〔記者王駿杰／新竹報導〕先前外傳台大醫院新竹分院擴院計畫將遷移至竹北，新竹市府15日派代表前往醫院研議，最後雙方達成共識，將湳雅院區擴院計畫根留新竹市。
台大醫院新竹分院院長洪冠予指出，新竹分院因現有院區腹地狹小及老舊，已於今年初將湳雅院區新建工程先期規劃書送請總院審查，市府今年底協助完成都市計畫變更後，便會著手修訂新建工程先期規劃，未來並將持續爭取擴院基地內國有土地無償撥用事宜，興建地上10層，地下3層急重症大樓，興建工程總經費約50.1億。
衛生局長何秉聖說，新竹分院因現址空間使用已飽和無法現地擴院，提出另地擴院需求，經市府評估，以武陵路與湳雅街間的5.18公頃文高用地及公園用地做為湳雅院區預定地，並協助辦理都市計畫變更及土地取得等相關作業。
都市發展處長陳永源說明，市府自103年8月協助辦理都市計畫變更程序，隔年11月經內政部都委會審定，於105年9月取得變更回饋地主協議書，將來取得重劃地主同意書及重劃計畫書核定後，都市計畫就可發布實施。
地政處長吳堂安表示，自內政部都委會審定跨區市地重劃方案後，因法令規定文大用地非屬共同負擔，需取得全部地主同意，市府已進行多次親自拜訪、電訪及座談會等溝通協調作業，期望能在近期取得全部地主同意書及報中央核定重劃計畫書。
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