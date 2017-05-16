Afternoon Tea退出台灣 15間店即將關門

「Afternoon Tea」下午茶品牌，與統一超商合約屆滿，將在台灣結束營業。（資料照，記者楊雅民攝）

2017-05-16 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本Sazaby League集團旗下「Afternoon Tea」下午茶品牌，與統一超商合約屆滿。統一超商今日指出，在考慮整體環境後，雙方都同意不續約，在台灣的15間店面將結束營業。

綜合媒體報導，統一超商表示，與Sazaby League不續約後，Afternoon Tea品牌在台灣的事業將會結束，確切關門時間會再與各個百貨公司溝通。