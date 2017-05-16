疑引發C肝群聚感染 維蓮診所被停業、法辦

楊梅維蓮診所涉違反傳染病防治法，衛生局勒令停業接受調查。（衛生局提供）

2017-05-16 14:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市衛生局查核楊梅區維蓮診所，於2、3、4月均分別發現該診所有多項缺失，包括醫療廢棄物未依法規處理、使用過期藥物、感染管制有缺失、注射治療未依標準作業流程，衛生局已勒令診所限期改善並依法裁處。

處以停業3個月 移送桃園地檢署偵辦

衛生局另突擊檢查發現該診所護理人員擅自替病患執行放血，已依醫師法與護理人員處3個月停業處分，並移送桃園地檢署偵辦；該診所負責醫師因違反傳染病防治法與藥事法，依醫師法移付懲戒；藥劑生也依藥事法移付懲戒。衛生局除追蹤罹患C型肝炎的5名病患，確定每人均妥善就醫，並適時提供法律與醫療協助。

疾管署組長楊靖慧表示，綜合個案疫情調查、病毒核酸序列相似度及親緣性分析，研判為群聚事件，其中最早就醫紀錄者為去年12月11日，但由於C型肝炎潛伏期達6個月，因此呼籲去年6月10日至今年5月12日曾於該診所進行針劑治療的高風險民眾，應該主動至桃園市楊梅區衛生所抽血檢查，現已掌握該期間曾於該診所就醫共約1200人。

衛生局監測發現，楊梅區自年初即陸續發生2名急性C型肝炎確診病例，且此2名確診個案生活截然沒有交集，卻幾乎同時發病，立即報備疾病管制署北區管制中心，並收集血液檢體送至昆陽實驗室進行病毒序列比對，赫然發現這2名病患為同一型C型肝炎病毒感染所致。經過嚴密的疫情調查與分析，由於2人發病前皆曾於楊梅區維蓮診所就醫，並接受靜脈注射服務。

全案經疫情調查與病毒比對，初步已鎖定該診所可能為群聚感染源，衛生局3、4月與疾病管制署防疫醫師多次分別就流行病學調查與診所聯合複查，3月23日、5月8日及5月10日楊梅區又陸續新增3名急性C型肝炎確診病例，也均曾至該診所接受靜脈注射治療的病史。衛生局為避免擴大，5月11日依據傳染病防治法令該診所停止點滴及藥物注射醫療業務。

由於C型肝炎病毒傳染的潛伏期為2週至6個月，主要經由血液透過皮膚或粘膜進入體內而傳染，因此，如接觸到受病毒污染的針具、注射器或使用滅菌不完全之器械（具）有可能感染，衛生局與疾病管制署將主動通知曾至該診所就醫且接受注射服務的民眾，進行免費C型肝炎篩檢，並就該診所提供就醫名冊、針劑及醫材進貨明細，以進行後續疫情調查與防治工作。

民眾若有相關問題，可撥打防疫專線：0800-033-355諮詢。