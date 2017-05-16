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基隆停車場電梯再爆過期 市府將全面檢查

2017-05-16  14:18

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆繼信二路立體停車場日前被爆電梯許可證過期之後，市議員韓良圻今天再爆成功停車場電梯更離譜，4月底就到期了仍未換證？質疑市屬公共載具檢驗許可完備安全嗎？市府交通旅遊處長李綱表示，經查成功停車場電梯已完成換證，只是業者未更新，市府將全面檢查所有停車場電梯是否更新換證。

此外，韓良圻今天質詢時也指出，信二路立體停車場安全門有停車及分向桿，質疑逃生避難空間前有障礙物，影響逃生安全？還有民眾投訴，十樓廁所漏水地板濕滑，民眾滑倒，求助鈴有線沒有鈴，只是個空殼子，質疑市府螺絲鬆動。

交旅處長李綱說，成功停車場業者在3月初就已經申請電梯換證，中華民國昇降設備安全檢查協會完成檢驗、核准換證，有效期限至107年4月30日，業者疏忽未更換許可證，他並承諾將全面檢查所有停車場昇降設備的許可證。

至於信二路立體停車場安全逃生門有障礙物可能影響逃生，李綱表示，安全逃生不能打折，要求業者立即檢討處理。老舊管線漏水、求助鈴闕如等，要求業者加強巡視、更新。都市發展處長徐燕興說，聯合稽查小組將加強公安檢查。

停車場業者表示，今天開始逐一樓層拆除安全門前的軟質分向桿，目前正在施做地坪改善，未來安全門前會加裝防止民眾停車的裝置，避免阻擋逃生。

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  • 市議員韓良圻批成功停車場電梯許可證也過期。（記者盧賢秀攝）

    市議員韓良圻批成功停車場電梯許可證也過期。（記者盧賢秀攝）

  • 成功停車場電梯許可證已換證卻未更新，引起民眾疑慮。（記者盧賢秀攝）

    成功停車場電梯許可證已換證卻未更新，引起民眾疑慮。（記者盧賢秀攝）

  • 信二路立體停車場安全門前設有障礙物挨批。（記者盧賢秀攝）

    信二路立體停車場安全門前設有障礙物挨批。（記者盧賢秀攝）

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相關關鍵字： 停車場 停車場電梯 基隆 許可證過期 電梯
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