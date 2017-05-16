打水槍也能救植物人 創世推618樂園水槍日

創世基金會6月18日（日）在公館洛德城堡舉辦「樂園水槍日」，歡迎民眾玩水做公益。（創世基金會提供）

2017-05-16 14:02

〔記者陳炳宏／台北報導〕為支持植物人在地安養及到宅雙軌服務，創世基金會呼籲社會大眾珍惜與家人相處的時光，並舉辦一系列親子活動，其中6月18日（日）在公館洛德城堡舉辦「樂園水槍日」；7月1日（六）於台北市立圖書館舉辦親子教養講座，邀請專家分享育兒心法，而今日則邀請單親媽媽帶孩子來到洛德城堡玩水，希望親子一同共享溫馨時光，也做公益幫助植物人。

平日為家人打拼的單親媽媽們，即使在母親節仍然繼續為生活努力而無法慶祝。洛德城堡的工作人員知道情況後，偷偷準備了巧克力蛋糕，讓小朋友們為媽媽補過母親節。

洛德城堡陳董事長表示：「洛德城堡平日就很支持公益，希望可以讓來到這裡的人都充滿著歡笑」。為了募集植物人雙軌服務經費，洛德城堡特別提供6月18日500張公益票券，大家可事前向創世購買門票，當天憑票可兌換一支雙孔氣壓水槍（市值350元），還有抽獎活動，歡迎喜歡玩水的朋友一起來參加水槍日。

另外，在7月1日於台北市立圖書館總館舉辦親子講座，由投身親子教育多年經驗的V媽，教您觀察孩子的細微心思，創造規律、溫暖的親子關係。此兩場活動收入將全數用於植物人雙軌服務經費，幫助植物人與他們的家人。