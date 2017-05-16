今年基本工資調不調？勞動部：言之過早
2017-05-16 13:59
〔記者吳柏緯／台北報導〕每年第三季，勞動部都會舉行基本工資審議委員會，討論調漲基本月薪與時薪的可行性。勞動部今表示，現在才夏天，討論今年秋天的委員會是否調高基本薪資，言之過早，不過相信屆時開會時，委員們會做出妥善的結論。
總統蔡英文執政即將滿週年，勞動部也選在520前夕跟外界報告勞動部最近一年的施政成果。勞動部次長郭國文指出，基本工資調整確實是重要的政策工具，應該要調整的方向才會符合。而實際上今年也已做出了第一次的調整。
去年舉行的工資審議委員會做出決議，分兩階段調整月薪與時薪，並在今年一月將基本月薪調漲至2萬1009元、基本時薪調漲至133元。
由於提升勞工薪資是總統蔡英文競選時所提出的重要勞工政見之一，因此今年是否換延續去年，做出調漲基本工資的決議？對此，郭國文表示，基本工資要調整於否，是由秋天舉行的基本工資審議委員會決定，勞動部也會尊重委員。現在才夏天，談這個言之過早。
不過，郭國文也強調，基本工資調整確實是重要的政策工具，且扭轉低薪趨勢是總統的重要政見，因此調整才會比較符合這個方向。
至於訂定《最低工資法》保障勞工，郭國文說明，已經陸續舉行了2場座談會與5場公聽會，目前部內也已經有初步版本。不過由於仍有不同的意見與觀點，所以也還在內部討論當中，因此尚未提出來與社會各界討論。
不論是調升基本工資或訂立《最低工資法》，郭國文說明，都是為了扭轉勞工的低薪情況、保障勞動權益。
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