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新社葡萄災損近五成 每公頃可獲9萬元補助

2017-05-16  14:00

〔記者歐素美／台中報導〕今年四月鋒面經過造成寒害，導致台中市新社區巨峰葡萄授粉不完全，初估損失近5成、逾4千多萬元，市議員謝志忠接獲農友陳情，邀集農業局等單位現場會勘申請天然災害救助，農委會並於15日公告，謝志忠提醒農友在10天內前往區公所申請，每公頃可獲9萬元補助。

謝志忠接獲農民陳情葡萄發育不良，本月5日到新社勘查，發現約5分地大的果園中多數的葡萄都只有小指般大，在場10多位農友表示，自家葡萄園也是同樣的狀況，能夠採收、販賣的葡萄寥寥無幾，還要花心力整理長不大的葡萄，對已經投入許多的農民是相當大的損失。

農友表示，今年3月連續大雨，剛好逢葡萄開花，使得依賴蜜蜂天然授粉的葡萄，授粉不完全，但授粉情形需等到結果後才看的出來，中間投入的成本、心力，都是場必須的賭注。

謝志忠邀集市府農業局、農糧署、農改場到現場勘查後，農委會判定是4月份時鋒面造成的遲發性農業災害，公告新社區為巨峰葡萄農業災害救助地區，公告日起10日內，接受農民申請每公頃9萬元的補助。

農業局表示，新社葡萄種植面積約343公頃，初估約155公頃受災，損失近5成，初估損失金額約4352萬餘元。

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  • 今年四月鋒面經過造成寒害，導致台中市新社區巨峰葡萄授粉不完全，初估損失達5成、逾4千多萬元。（謝志忠提供）

    今年四月鋒面經過造成寒害，導致台中市新社區巨峰葡萄授粉不完全，初估損失達5成、逾4千多萬元。（謝志忠提供）

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