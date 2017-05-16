新社葡萄災損近五成 每公頃可獲9萬元補助
2017-05-16 14:00
〔記者歐素美／台中報導〕今年四月鋒面經過造成寒害，導致台中市新社區巨峰葡萄授粉不完全，初估損失近5成、逾4千多萬元，市議員謝志忠接獲農友陳情，邀集農業局等單位現場會勘申請天然災害救助，農委會並於15日公告，謝志忠提醒農友在10天內前往區公所申請，每公頃可獲9萬元補助。
謝志忠接獲農民陳情葡萄發育不良，本月5日到新社勘查，發現約5分地大的果園中多數的葡萄都只有小指般大，在場10多位農友表示，自家葡萄園也是同樣的狀況，能夠採收、販賣的葡萄寥寥無幾，還要花心力整理長不大的葡萄，對已經投入許多的農民是相當大的損失。
農友表示，今年3月連續大雨，剛好逢葡萄開花，使得依賴蜜蜂天然授粉的葡萄，授粉不完全，但授粉情形需等到結果後才看的出來，中間投入的成本、心力，都是場必須的賭注。
謝志忠邀集市府農業局、農糧署、農改場到現場勘查後，農委會判定是4月份時鋒面造成的遲發性農業災害，公告新社區為巨峰葡萄農業災害救助地區，公告日起10日內，接受農民申請每公頃9萬元的補助。
農業局表示，新社葡萄種植面積約343公頃，初估約155公頃受災，損失近5成，初估損失金額約4352萬餘元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- 吉諾比利豁出去 痛恨被逆轉
- 首季財報每股虧1.26元 新日光約當現金71.49億
- 爆炸灼傷 美男子靠iPhone語音助理救命
- 天雨路滑自撞護欄 借來的千萬麥拉倫超跑GG了…
- 中國河北化工廠毒氣外洩2死18傷 村民反設廠訊息被刪光
- 狙殺斷臂案偵破逮7人 主嫌對案情保留
- 歹徒尋釁 超商店員以木棍擊退嫌犯
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 謝金晶、謝順福再現靈堂跪拜 比讚遺照象徵輝煌成就
- 拚試管嬰兒！51歲的她兩年內進醫院取卵19次
- 總統文化獎5大類 著重在地精神
- 國民黨人頭黨員爭議 上演大亂鬥
- 羽球》國訓選手用爛球 黃國書爆料：新球疑遭掉包
- 關懷基隆 在地刊物寫故事拋議題
- 聯強第一季每股獲利0.68元
- 豬哥亮秀場聚賭警察追 阿吉仔衰被逮捕背黑鍋
- NBA》涉嫌教唆傷害名人堂球星之子 哈登遭起訴
- 歷經56天國外航程 敦睦艦隊今返國門
- NBA》曾遭帕丘利亞惡犯 魏少按讚波總被抓包（影音）
- 〈逝去的愛〉走不出的情傷痛
- 自由廣場》「前瞻再商榷」
- 豬哥亮長眠基隆 擬設紀念園區
- 開槍打公務員又偷剪電線 墾丁治安毒瘤落網
- 《異攻隊2》連霸北美、全球冠軍 《異形》稱霸全台
- 社論》管理企業與治理國家
- 偷香蕉誆騙車拋錨 電眼全都錄
- 隱匿／樹葬
- 《冠軍女兒》票房持續看俏 全台飆破1.36億
- 太康綠隧芒果已招標採收 民眾擅採將觸法
- NBA》塞爾提克打第七戰高手 22勝為聯盟之最
- 恰恰票數破10萬 邁向人氣王13連霸
- （圖多）她們全都撞包 但沒人care
- （影音）許維恩大阪約會KID 嬌嗔告白閃爆
- 柏瑞投信︰下半年特別股具投資利基
- 民進黨籲別擋前瞻 國民黨嗆錢從哪來
- 李秉朔／勸世歌
- NBA》道歉了！帕丘利亞：我對可愛充滿尊敬（影音）
- 漁船走私上億元安毒原料
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新社葡萄災損近五成 每公頃可獲9萬元補助
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分