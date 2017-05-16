美麗多留半小時 高史博延長夜間燈光照明

高史博延長夜間照明半小時。（記者黃佳琳攝）

2017-05-16 14:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高史博前身曾經是日治時期及戰後高雄市政府行政中心，因座落愛河旁，其建築特色也是民眾造訪時必欣賞的觀光景點之一，高史博長年透過夜間燈光照明，點綴這座愛河沿岸最美的公署建築，並利用燈光服務，讓悠閒散步的民眾能細細觀賞愛河景觀之美。

正值夏季夜晚來臨，為因應更多晚到愛河及高史館周邊賞玩的民眾，高史博決定延長夜間照明半小時，即日起每天傍晚6點半到晚上10點，都可以站在愛河畔，欣賞這座美麗的城市建築。