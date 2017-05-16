吳季剛返鄉 李進勇盼雲林精采躍升國際
2017-05-16 13:44
〔記者詹士弘／雲林報導〕國際級服裝設計師吳季剛三年後再度返回故鄉雲林，今天在父親吳昆民、哥哥吳季衡的的陪同下拜會縣府，李進勇回贈「布袋戲偶」，並期待吳季剛將雲林特有的精采風貌融入設計理念中，讓世界看見台灣、看見雲林。
吳季剛出身雲林，是旅居美國紐約的台灣裔加拿大服裝設計師，所設計禮服曾於2009年及2013年受到前美國第一夫人蜜雪兒的青睞，成為美國總統就職典禮與總統就職舞會之焦點。
李進勇表示，吳季剛是雲林子弟，如今成為國際知名的服裝設計師，不僅是台灣之光更是雲林之光，期待吳季剛走遍全球推廣作品時，將台灣的文化元素引進作品中，更可將事業觸角伸進台灣，讓全世界看見台灣。
吳季剛表示，回到故鄉除參觀哥哥吳季衡開設、位於大埤鄉的良作工場農業文創館外，此次回到雲林，對於縣內特有的歷史傳統留下深刻印象，可望成為自己未來創作靈感。
李進勇陪同吳季剛參觀「璀璨雲林‧風華再現」2017台灣燈會攝影展，並一一解說照片內容以及燈會中融入的布袋戲、武術、藝閣等傳統文化，也送上代表雲林的布袋戲偶。
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