梅雨無助供電 今夏最大壓力落在七月
2017-05-16 13:43
〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部長李世光日前保證夏日供電無虞，經濟部今召開記者會宣布夏季穩定供電措施，李世光表示有信心完成今夏穩定供電，但部分機組也需跨部會協調。台電董事長朱文成則表示，今夏供電壓力較大期間在五月底及七月份，而七月是最熱、負載最高時間；而如今雖進入梅雨季，也未必能帶來更多水力發電，需戒慎恐懼看待供電。
五月起進入夏季供電挑戰期間，李世光之前曾表示今年是供電最嚴峻的一年，且引發缺電危機。李世光今再度強調，有信心可完成穩定供電的任務。
經濟部表示，今夏將有大林電廠新1、2號、通霄新1號機、大潭緊急發電機組投入發電，並透過緊急電力機制跟汽電共生系統來增加供電能力，再加上需量競價與時間電價等「需求面管理」，共同抑制尖峰用電。
不過李世光也強調，供電若不亮紅燈，需跨部會協調滿足幾個條件。李世光說，上述幾大電廠必須順利並聯，部分核電機組也須需原能會技術審查才能順利供電，都須跨部會協調，在這些條件之下才不會亮紅燈。
目前核一廠2號機申請降低功率運轉，以爭取延後十天停機，但此案仍在原能會審查中，若未過則須在6月1號準時停機。而核三廠二號機歲修工程發生控制棒內導管變形，導致520前未能歸隊發電，目前亦須經原能會審查通過後才能啟動。
而對今夏供電較危急時間，朱文成明確表示是在五月底及七月。朱文成說，此為今天開會檢討的最新結果，其中因七月是最熱、負載最高的時間，供電會更為嚴峻。
朱文成也說，目前希望夏季溫度不要偏高，但根據氣象局評估，今年夏季炎熱不管是溫度跟期間都比以往厲害，而今年梅雨也較少，不一定可帶來更多水力發電，台電戒慎恐懼看待供電。
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