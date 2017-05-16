響應國際博物館日 屏東推行動博物館與文創禮盒
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府518國際博物館日，在文化部指導下，舉辦「移動的歷史課．行動博物館」活動，並發表文化館舍文創禮盒，5月20日至21日將至台中、台南、雲林舉辦文化館舍聯合展示。
另全國各誠品書店、三民書局等可訂購「我的小宇宙．屏東好物」文創禮盒，內含的文創品展現屏東13個地方文化館舍的特色，實踐「屏東走出去，外地客走進來」的理念。
屏東縣長潘孟安表示，從1977年開始，國際博物館協會（ICOM）將每年5月18日訂為「國際博物館日」，讓民眾認識博物館在現代社會中所扮演的重要角色，屏東縣內擁有全國少見的客家、排灣、魯凱、河洛、外省等跨族群文化館舍；過去兩年的博物館日活動主要在文化處舉辦聯展與市集，今年則主動出擊至外縣市集體行銷。
參加「移動的歷史課．行動博物館」活動的文化館舍包括屏東縣原住民文化會館、三地門鄉原住民文化館、來義鄉原住民文物館、獅子鄉文物陳列館、台灣排灣族雕刻館、恆春民謠館、屏東美術館、屏科大農機具陳列館、屏東戲曲故事館、屏東鄉土藝術館、將軍之屋、軍歌館、孫立人將軍行館等。
5月20日週六上午至「雲林故事館」、下午至「歷史建築臺中放送局」、5月21日週日下午至「楊逵紀念館」，各館舍將攜帶裝有特色物品的輕便式手提木箱，以靈活展示的方式說自己的故事、與現場民眾互動、行銷屏東文化。
「我的小宇宙．屏東好物」文創禮盒內有6件文創商品，包括面帕粄運動毛巾、宗聖公祠胡桃實木名片盒、石板屋便條紙、戲曲故事「尪仔標」杯墊、「晴耕雨讀」筆記本、文青旅遊雙胞書袋等，每套600元，前300組加贈勝利文創園區撲克牌與《屏東鄉鎮輕旅行：走讀文化之旅》專書，全國各縣市訂購販售通路請上「我的小宇宙．屏東好物」官方網站。
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