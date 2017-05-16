公民抗爭有效，六輕生煤展延許可證核發，雲林縣府將辦公聽會。（記者詹士弘攝）

2017-05-16 13:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕「別讓媽媽在母親節因空污害命哭泣！」的訴求，雲林縣府聽到了，台灣健康空氣行動聯盟等數個公民、環保團體日前連署要求雲林縣府召開「停發六輕燃煤許可證」，縣府最新反應，將於5月24日在中華科技大學翠華會館召開公聽會。

雲林縣府制定的「雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例」於104年9月7日遭中央以違反「能源管理法」及「空氣污染防制法」函告無效，而申請釋憲依法必須由縣議會提出。自治條例失效後，縣府著手以源頭減量方式透過許可證審查減量，生煤減核231萬2726噸生煤量、石油焦減核60萬9340噸。

縣府並於去年10月4日發布實施「雲林縣電力設施空氣污染物排放標準」，以管末加嚴方式管制，懸浮微粒（TSP）加嚴為15 mg/Nm3、硫氧化物（SOx）加嚴為25 ppm、氮氧化物（NOx）加嚴為46 ppm，全國最嚴格；今年4月核發的許可證更以冬、春2季限定限制排放減少21.75%，直接於空氣品質不良期間進行減量。

惟台灣健康空氣行動聯盟葉光芃表示，雲林縣空氣品質惡劣，無論是PM2.5手動監測或是自動監測，及PM10三年平均值都有冠軍測站，縣府必須拿出魄力，停發六輕生煤許可證，勇敢踏出禁煤這一步。

縣府針對民眾的訴求，針對6、7月到期的麥寮汽電及台塑石化公司生煤許可證展延申請案，將安排於5月24日在中華科技大學翠華會館召開公聽會，會邀請中央能源及環保主管機關、地方民意代表、業者代表、環團代表及專家代表，透過正反雙方討論方式，作為許可證審查參考。