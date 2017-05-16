快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
六輕生煤展延許可證核發 雲林縣府將辦公聽會
2017-05-16 13:06
公民抗爭有效，六輕生煤展延許可證核發，雲林縣府將辦公聽會。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕「別讓媽媽在母親節因空污害命哭泣！」的訴求，雲林縣府聽到了，台灣健康空氣行動聯盟等數個公民、環保團體日前連署要求雲林縣府召開「停發六輕燃煤許可證」，縣府最新反應，將於5月24日在中華科技大學翠華會館召開公聽會。
雲林縣府制定的「雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例」於104年9月7日遭中央以違反「能源管理法」及「空氣污染防制法」函告無效，而申請釋憲依法必須由縣議會提出。自治條例失效後，縣府著手以源頭減量方式透過許可證審查減量，生煤減核231萬2726噸生煤量、石油焦減核60萬9340噸。
縣府並於去年10月4日發布實施「雲林縣電力設施空氣污染物排放標準」，以管末加嚴方式管制，懸浮微粒（TSP）加嚴為15 mg/Nm3、硫氧化物（SOx）加嚴為25 ppm、氮氧化物（NOx）加嚴為46 ppm，全國最嚴格；今年4月核發的許可證更以冬、春2季限定限制排放減少21.75%，直接於空氣品質不良期間進行減量。
惟台灣健康空氣行動聯盟葉光芃表示，雲林縣空氣品質惡劣，無論是PM2.5手動監測或是自動監測，及PM10三年平均值都有冠軍測站，縣府必須拿出魄力，停發六輕生煤許可證，勇敢踏出禁煤這一步。
縣府針對民眾的訴求，針對6、7月到期的麥寮汽電及台塑石化公司生煤許可證展延申請案，將安排於5月24日在中華科技大學翠華會館召開公聽會，會邀請中央能源及環保主管機關、地方民意代表、業者代表、環團代表及專家代表，透過正反雙方討論方式，作為許可證審查參考。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台塑六輕 台灣健康空氣行動聯盟 燃燒生煤許可證 環團 雲林縣政府
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- 農藥殺荔枝椿象 蜜蜂遭殃
- 魏德聖、九把刀因為這理由 棄賽台北電影節
- 一帶一路峰會 貿易聲明掉漆 歐盟多國拒背書 中國難堪
- 蘇嘉全夫人狀況改善 蔡其昌：週五可望返回主持院會
- 鐵工、廚師、老師 聯展生活況味
- 今日MLB戰績
- 高雄大火雲梯車停擺 20工人驚逃1死
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 豬哥亮長眠處遭起底 首腦身家破百億暗援
- 看好冰水機市場 大金來台設營運中心
- 台南民代提案 設置常態性「防狼師投訴通報專線」
- NBA》帕總火大：Zaza不意外 以前差點折斷雷納德（影音）
- 美小飛機降落失控撞倉庫 機上2人罹難
- 受不了客訴 苗客1年走40名司機
- 持西瓜刀幫乾姊出頭 林姓男子傷害吃官司
- 親民黨立委缺席前瞻條例 原因是這樣...
- 車禍未和解判決差真多 一案判10月 一案易科罰金
- 聯強第一季每股獲利0.68元
- AV女優整成蛇精女 復活宣告進軍無碼界
- 襲胸還辯她討抱 Uber司機起訴
- 猿最快週五M14 兄弟力阻亮燈
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry seeks allies’ help with WHA
- 炒柯米專斷獨行 川普與幕僚鬧僵
- NBA》道歉了！帕丘利亞：我對可愛充滿尊敬（影音）
- 北韓試射新飛彈 聯合國安理會強烈譴責
- 遭撞清潔隊員 市長探視
- 《神鬼奇航5》驚傳被盜 迪士尼拒付鉅額贖金
- 「跨界世紀之戰」成形！ UFC巨星將對決拳王梅威瑟
- 酒駕又闖紅燈 攔腰撞車5人送醫
- 林奕含案 檢盼提供日記等線索
- 中國下方列台灣省 交大博士論文格式惹議
- 誰散布「想哭」？兩大防毒公司：可能來自北韓
- 黨產會追徵10億 邱大展：國民黨將拒付
- 申請路跑 過期才收到同意函
- 年金相關法案 週五可望付委
- 週一上班「想哭」來騷擾//台電、學校中鏢 全台5件報案
- 美國學校偷跑輕罰 議員酸「有趣」
- 兩年16名學生死亡未通報 教育局挨批
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：六輕生煤展延許可證核發 雲林縣府將辦公聽會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分