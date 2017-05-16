國中生情緒失控掐師脖子 3同學一起制伏

2017-05-16 13:02

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林某國中一名男同學昨天下午上課時情緒失控掐住老師脖子，班上其他3名學生見狀上前合力制伏，有學生把影片PO上網，引起討論及關注，學校今天針對該班其他學生加強輔導。

影片中，一名學生把老師推到牆角，並用一隻手掐住老師的脖子，經過老師勸導學生鬆手，疑因不滿老師繼續告誡，氣憤將桌上物品掃落地面，其他同學見狀上前要制止，該生情緒更激動，奮力掙脫後跑到教室外面。

學校教官表示，第一時間接獲學生通報趕到教室外，多位老師協助安撫該生情緒，並通知其家長到校。

班導說，因有女同學反映該生對其背部做了不恰當行為，他上前了解，該生即失控把他推到牆角，並用一手掐住其脖子，擔心傷到學生，他安撫學生情緒，要他放輕鬆。

輔導主任指出，該生情緒管理有困難，在校已多次情緒失控，甚至造成老師、學生受傷，今年一月已啟動二級輔導機制，由專輔老師到校輔導，針對同班同學也有專輔老師到校入班團輔。

校長表示，學校老師、同學知道該生情況都很包容，為讓學生更認識情緒障礙、接納他，輔導室對班上同學加強輔導，該生家長也很配合學校作法，今天該生請假在家，校方再次入班團輔。