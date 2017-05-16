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關懷偏鄉不具名捐書 感動三灣鄉親
2017-05-16 12:37
［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣三灣鄉圖書館推動閱讀不遺餘力的精神，感動不少人，一名住在台中民眾，1年來陸續寄了5箱，將近100本書籍到三灣，並向圖書館表示，「只要孩子們喜歡就值得了」。
三灣圖書館表示，去年6月某一天跟今天一樣，雨下個不停，突然有快遞走進館內，將外殼已被雨水淋溼的箱子要館員簽收，打開看大部分都是很可愛的英文繪本，讓大家都相當驚訝也開心。
三灣圖書館館長謝淑貞說，1年來已收到5次這位民眾寄來的書籍，這2天又收到一箱，每次都有近20本全新的書籍，大部分是英文繪本。至今也沒看過本人，只知道是一位女性。
謝淑貞表示，這位捐書者向圖書館說，「不想只做選書賣書的人，還想多做點什麼」，猜測可能是一位賣書者。更感動的是，對方表示，「相信閱讀可以改變一些什麼，只要孩子們喜歡就值得了」。
謝淑貞說，偏鄉購書經費有限，英文繪本單價也高，三灣孩子們能擁有這樣的禮物，替他們感到開心，也很感謝對方心意。
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