| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國1北上37公里小貨車擦撞貨櫃車翻覆 釀3傷 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

台南山區降雨 曾文、南化等水庫都有進帳…

2017-05-16  12:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受鋒面影響，台南山區昨天入夜後開始降雨，曾文與南化等水庫預估將有逾200萬立方米的入流量，對於旱象的紓解，不無小補。

根據氣象局的預報，對流雲系從台灣海峽移入陸地，為各地帶來明顯降雨，水利署南區水資源局副局長簡振源表示，從昨晚迄今，曾文水庫上游集水區累積雨量約40毫米，估計至少挹注150萬立方米的入流量，尤其天雨，可節省農業灌溉的出水，助益不小。

至於以供應大台南民生用水為主的南化水庫，簡振源說，迄今上游集水區累積雨量約23毫米，預估帶來74萬立方米的水量進帳；因鋒面持續中，希望繼續有明顯的降雨，對水情有所助益。

目前曾文水庫水位標高196.34公尺，蓄水率15.32％，連同烏山頭水庫，有效蓄水量仍超過1億立方米；南化水庫水位標高165.64公尺，蓄水率36.27％，有效蓄水量為3446萬立方米。

廣告
  • 曾文水庫上游有降雨，可望帶來明顯的入流量。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫上游有降雨，可望帶來明顯的入流量。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 豪雨 降雨
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：台南山區降雨 曾文、南化等水庫都有進帳…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.