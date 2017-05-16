台南山區降雨 曾文、南化等水庫都有進帳…

2017-05-16 12:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受鋒面影響，台南山區昨天入夜後開始降雨，曾文與南化等水庫預估將有逾200萬立方米的入流量，對於旱象的紓解，不無小補。

根據氣象局的預報，對流雲系從台灣海峽移入陸地，為各地帶來明顯降雨，水利署南區水資源局副局長簡振源表示，從昨晚迄今，曾文水庫上游集水區累積雨量約40毫米，估計至少挹注150萬立方米的入流量，尤其天雨，可節省農業灌溉的出水，助益不小。

至於以供應大台南民生用水為主的南化水庫，簡振源說，迄今上游集水區累積雨量約23毫米，預估帶來74萬立方米的水量進帳；因鋒面持續中，希望繼續有明顯的降雨，對水情有所助益。

目前曾文水庫水位標高196.34公尺，蓄水率15.32％，連同烏山頭水庫，有效蓄水量仍超過1億立方米；南化水庫水位標高165.64公尺，蓄水率36.27％，有效蓄水量為3446萬立方米。