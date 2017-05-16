| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國1北上37公里小貨車擦撞貨櫃車翻覆 釀3傷 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

政策轉彎！菸害防制修法草案擬大修

國健署今年三月剛完成菸害防制法修法草案公告。（記者林彥彤攝）

2017-05-16  12:38

〔記者林彥彤／台北報導〕衛福部國民健康署今年三月剛完成菸害防制法修法草案公告，力拼5月底前送行政院，不過今天卻傳出草案內容大修，包含更改可允許室內設置吸菸室、免稅菸品每包不增課20元等。國健署強調，修改內容還要與行政院討論，希望儘快送進立法院審查。

國健署今天召開拒絕違法賣菸記者會，會後國健署副署長游麗惠受訪時談到，近來正研議修正草案，考慮讓夜店、酒吧等業者可在室內設置吸菸室，草案預計在5月底送交行政院。

國健署菸害防制組組長羅素英坦言，草案公告後的確有收到各界表達執行上的困難，包含室內全面禁止吸菸、以及原先計畫針對免稅商店菸品課徵菸捐每包20元修文，但因涉及關稅法與離島建設條例較複雜而取修。

羅素英說，另外針對菸盒包裝，有鑑於澳洲是第一個採單一顏色字體、素面包裝的國家，但也面臨相關爭端訴訟，如違反商標權、技術性貿易障礙協定等，國際上針對此議題仍在討論中，因此本次也先自草案中刪除該修改條文。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸菸室 菸害防制法 菸捐
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：政策轉彎！菸害防制修法草案擬大修


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.