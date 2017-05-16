政策轉彎！菸害防制修法草案擬大修

國健署今年三月剛完成菸害防制法修法草案公告。（記者林彥彤攝）

2017-05-16 12:38

〔記者林彥彤／台北報導〕衛福部國民健康署今年三月剛完成菸害防制法修法草案公告，力拼5月底前送行政院，不過今天卻傳出草案內容大修，包含更改可允許室內設置吸菸室、免稅菸品每包不增課20元等。國健署強調，修改內容還要與行政院討論，希望儘快送進立法院審查。

國健署今天召開拒絕違法賣菸記者會，會後國健署副署長游麗惠受訪時談到，近來正研議修正草案，考慮讓夜店、酒吧等業者可在室內設置吸菸室，草案預計在5月底送交行政院。

國健署菸害防制組組長羅素英坦言，草案公告後的確有收到各界表達執行上的困難，包含室內全面禁止吸菸、以及原先計畫針對免稅商店菸品課徵菸捐每包20元修文，但因涉及關稅法與離島建設條例較複雜而取修。

羅素英說，另外針對菸盒包裝，有鑑於澳洲是第一個採單一顏色字體、素面包裝的國家，但也面臨相關爭端訴訟，如違反商標權、技術性貿易障礙協定等，國際上針對此議題仍在討論中，因此本次也先自草案中刪除該修改條文。

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