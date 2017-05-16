歌手假炫耀被抓包！網友暴動玩「打假挑戰」酸度爆表

隨著BowWow假炫富被抓包事件發酵，網友在推特上發起一個名為#BowWowchallenge的活動，要揭露許多炫耀照片背後的真相（擷取自推特）

2017-05-16 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕大家身邊是不是都有這麼一種朋友，常常在社群媒體高調上傳炫耀照片，讓身旁一票魯魯們看了都有想重新投胎的衝動（小編：QQ） 最近國外饒舌歌手Bow Wow在IG上傳搭乘私人飛機照，並PO文標註「紐約我來囉」，不料卻被眼尖的網友抓包。













原來他自稱搭乘私人噴射機的照片竟是從網路上抓來的，網友發現，Bow Wow當天的確有搭機前往紐約，但他搭乘的卻是一般的客機，還被同班機的網友拍到他在機上使用手機的照片，引發網友嘩然。 隨著本次「假炫富」事件持續發燒，酸民們更發起了「#BowWow挑戰」，號召眾人上傳假炫耀照並揭露幕後拍攝過程，譏嘲意味滿點，快跟著小編看下去吧！

▼這「專業團隊」讓小編跪了...





▼這位老兄，你畫畫技能挺不錯的啊～





▼廢到笑...





▼連這都可以炫耀，差點笑掉小編大牙XDD





▼網友：「還以為老媽終於送我Macbook當禮物了，結果伸手一翻當場崩潰QAQ」





▼呃...模型車的妙...妙用？





▼網友：麥克彭斯（美國現任副總統）是這次假炫耀照挑戰的冠軍啦！！





▼只要這樣折，1張鈔票瞬間變成4張鈔票欸，太賺了吧（誤





▼嘻哈黑人炫富金牙簡易入手指南





▼老兄，你到底嗑了什麼？





▼雖然老梗但仍非常好用的背景照。





▼原來很多國外MV中一綑一綑的鈔票是這樣拍成的（筆記）





▼這位大姐的檔次已經遠遠超出小編想像力所能及的範圍了...





▼同樣也是經典的一人分飾二角，不過有網友理直氣壯地說：「右手本來就是女友啊～」





《點評》國外鄉民的酸力果然不是蓋的...

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