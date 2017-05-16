| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中山高南下274公里 聯結車火燒車濃煙密佈 對流旺盛 恆春、屏東沿海注意雷擊和瞬間大雨 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

歌手假炫耀被抓包！網友暴動玩「打假挑戰」酸度爆表

隨著BowWow假炫富被抓包事件發酵，網友在推特上發起一個名為#BowWowchallenge的活動，要揭露許多炫耀照片背後的真相（擷取自推特）

2017-05-16  16:52

〔即時新聞／綜合報導〕大家身邊是不是都有這麼一種朋友，常常在社群媒體高調上傳炫耀照片，讓身旁一票魯魯們看了都有想重新投胎的衝動（小編：QQ）最近國外饒舌歌手Bow Wow在IG上傳搭乘私人飛機照，並PO文標註「紐約我來囉」，不料卻被眼尖的網友抓包。




原來他自稱搭乘私人噴射機的照片竟是從網路上抓來的，網友發現，Bow Wow當天的確有搭機前往紐約，但他搭乘的卻是一般的客機，還被同班機的網友拍到他在機上使用手機的照片，引發網友嘩然。隨著本次「假炫富」事件持續發燒，酸民們更發起了「#BowWow挑戰」，號召眾人上傳假炫耀照並揭露幕後拍攝過程，譏嘲意味滿點，快跟著小編看下去吧！

▼這「專業團隊」讓小編跪了...


▼這位老兄，你畫畫技能挺不錯的啊～


▼廢到笑...


▼連這都可以炫耀，差點笑掉小編大牙XDD


▼網友：「還以為老媽終於送我Macbook當禮物了，結果伸手一翻當場崩潰QAQ」


▼呃...模型車的妙...妙用？


▼網友：麥克彭斯（美國現任副總統）是這次假炫耀照挑戰的冠軍啦！！


▼只要這樣折，1張鈔票瞬間變成4張鈔票欸，太賺了吧（誤


▼嘻哈黑人炫富金牙簡易入手指南


▼老兄，你到底嗑了什麼？


▼雖然老梗但仍非常好用的背景照。


▼原來很多國外MV中一綑一綑的鈔票是這樣拍成的（筆記）


▼這位大姐的檔次已經遠遠超出小編想像力所能及的範圍了...


▼同樣也是經典的一人分飾二角，不過有網友理直氣壯地說：「右手本來就是女友啊～」


《點評》國外鄉民的酸力果然不是蓋的...

《來源》

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人生勝利組 假掰 炫富照 炫耀 照片 網搜
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：歌手假炫耀被抓包！網友暴動玩「打假挑戰」酸度爆表


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.