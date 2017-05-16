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卡大地布女祭師再凋零 原民祭祀傳統現危機

2017-05-16  12:15

［記者陳賢義／台東報導］原住民族群舉辦歲時祭儀，開始前都會商請祭師以古儀稟知祖靈，祈求庇佑平安順遂，台東市知本卑南族卡大地布部落最高齡女祭師Asider、周尤秋妹日前辭世，族人憂心，祭祀文化的傳承恐喪失許多寶貴資料，出現危機。

高齡93的Asider於13日早上在家中安祥離去，卡大地布族人、台東市民代表陳政宗聞訊難過不已，他說Asider是部落最年長的「pulinngaw 智者祭司」，從小看著他長大，帶著終其一生堅守著傳統祭儀司祭的信仰回到祖靈的懷抱，族人永遠緬懷。

卡大地布部落主席林金德則表示，Asider是其父的國小同學，2人有親屬關係，從小感情就很好，父親往生後的除穢祭儀也是Asider辦理的，地點在pulud的海灘，這樣的祭儀部落族人很少人辦理，頂多是死亡3天後的除喪祭，沒有另外辦理除穢祭。前年傳統地名及pulingaw祭儀這2項文化瀕臨消失，當時他猶豫到底要先挽救哪項文化較為妥當，後來因傳統地名較為方便，才選擇了它。

林金德懊惱地說，這樣的抉擇似乎錯誤，去年部落唯一懂mi'auras（保護神附身）的pulingaw老師kurali、鍾初妹走了，今年最資深的老師Asider也走了，另外pulingaw的教母pandidi健康狀況也不佳，今年預定辦理的pulingaw祭儀文化保存及傳承計畫，將失去許多寶貴的資料及增加執行的困難度。

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  • 卡大地布部落最年長的「pulinngaw 智者祭司」Asider日前辭世，族人聞訊悲慟。（記者陳賢義翻攝）

    卡大地布部落最年長的「pulinngaw 智者祭司」Asider日前辭世，族人聞訊悲慟。（記者陳賢義翻攝）

  • 最高齡女祭師Asider辭世，卡大地布部落族人憂心祭祀文化傳承現危機。（記者陳賢義翻攝）

    最高齡女祭師Asider辭世，卡大地布部落族人憂心祭祀文化傳承現危機。（記者陳賢義翻攝）

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