一例一休用人需求增？ 無薪假人數6年新低
2017-05-16 12:02
〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休上路，無薪假勞工大幅減少？根據勞動部統計，截至今年5月上旬，共有4家企業，共102名勞工在放無薪假，不論家數與人數都是近六年以來新低。勞動部表示，企業用人增加有各式原因，不一定跟一例一休有關，但的確觀察到近期的用人需求有上升。
根據勞動部資料顯示，5月上旬相較於4月底，實施無薪假的企業數減少2家、通報人數減少82人，不論是人數與加數都是勞動部有數據統計以來的新低。放無薪假的企業以公司規模50人以下的企業為主，實施期間未超過3個月。
過去半年政府實施一例一休，無薪假人數是否因此下降？對此勞動部次長郭國文指出，的確觀察到近期的用人需求有上升，但企業用人增加有各式原因，不一定跟一例一休有關。
為協助勞工，勞動部已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金200億元，作為協助「無薪休假」勞工充電學習之用，一旦掌握「無薪休假」事業單位名單，即主動聯繫，提供協助。
除補助自辦訓練之事業單位訓練費用外，並於訓練期間，另提供勞工訓練津貼每小時133元，每月上限100小時，最高可領取1萬3300元之津貼以維持其生計。
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