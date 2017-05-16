唱歌仔戲、跳泰雅舞 宜蘭圓夢小天使傳愛與文化
2017-05-16 12:00
小學生唱歌仔、舞泰雅，圓夢讓大家認識傳統文化。（記者簡惠茹攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣大湖國小、寒溪國小圓夢小天使現身醫院與安養院，歌仔戲、泰雅舞蹈演出，擄獲長者的心，學生呂佳穎說，希望能把泰雅文化傳到台灣每一個角落，讓大家認識泰雅的美。
正聲廣播公司宜蘭廣播電台結合政府與民間企業，共同舉辦「聽見夢想的聲音，乘愛飛翔」公益活動，由「寒溪國小舞蹈隊」、「大湖國小歌仔戲」兩偏鄉學校擔任圓夢小天使，除了頒贈圓夢基金1萬元外，今天兩校更前往陽明大學附設醫院、頭城聖方濟安養院演出，發揮專長關懷長者與社會。
大湖國小與寒溪國小的圓夢小天使，今天上午前往陽明大學附設醫院，為院區內的長照中心長者們與病友演出，寒溪國小身穿泰雅服飾載歌載舞，原民舞蹈炒熱全場氣氛，大湖國小學生則粉墨登場，唱起歌仔戲，逗趣的演出讓長者們看了都非常開心，並稱讚孩子們的演出都很專業。
員山鄉大湖國小傳承了最傳統的歌仔戲「落地掃」，學童們學習歌仔戲並透過舞台訓練推廣傳統戲曲。學員黃于晴表示，有了圓夢基金可以添購頭套、化妝、道具等，還可以讓更多的阿公、阿嬤聽到她們的本地歌仔，覺得非常的有意義。
來自泰雅部落的「寒溪國小泰雅舞蹈隊」，全校師生都以傳承發揚泰雅文化為使命，學員呂佳穎表示，希望拿到圓夢基金後能到台灣每一個角落傳播泰雅文化，讓大家認識泰雅的美。
正聲宜蘭台台長方翔表示，圓夢小天使的公益巡演從陽明大學附設醫院啟航，下午前往頭城聖方濟演出，未來也希望有機會，繼續將愛散播到社會每一個角落。
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