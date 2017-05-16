局部大雨一直下 石門水庫進帳1100萬噸
2017-05-16 11:54
〔記者李容萍／桃園報導〕中央氣象局昨天下午發布豪雨特報，這也是石門水庫今年第一道梅雨鋒面，從昨天下午至今天上午11時，石門水庫集水區累積降雨47.8毫米，約可為石門水庫帶來1100萬噸的水量，另外，因爲下雨農業用水也配合減供，共節省了260萬噸的農業用水，以利在5月下旬一期稻作抽穂期大量用水。
截至上午10時，石門水庫大壩水位236.69公尺，蓄水量1億3739萬噸，蓄水率68.24％，目前水情燈號仍為水情稍緊的綠燈。
水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，梅雨季節的持續降雨，可望讓石門水庫供水壓力減輕，但是隨著汛期來臨，石門水庫須面臨颱風來襲所帶來原水濁度升高的挑戰，幸好今年中庒調整池已經在5月10日起開始蓄水試運轉，可望讓板新地區和北桃園地區在颱風期間，不再因為水庫排砂影響鳶山堰水質濁度升高而停止供水的困擾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 對流雲系影響 16縣市大雨特報！
- 日治遺跡遭破壞 損及公物恐涉刑法
- 端午假期桃園路邊停車 29、30日比照週六收費
- 2年金卡換「空中愛心醫療」 華航挨轟：廉用醫師
- 一例一休用人需求增？ 無薪假人數6年新低
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- 兩岸和平協議歧見 吳洪隔空交火
- 台股開盤上漲0.76點 報10037.58點
- 日劇也祭假人頭 超逼真害《甘味》又被酸
- 自由談》小英總統說出來就對了
- MLB》2號之於基特 「如同23號之於喬丹」
- 襲胸還辯她討抱 Uber司機起訴
- 何潤東預約2個娃 爆料愛妻做這件事飄星味
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 豬哥亮長眠處遭起底 首腦身家破百億暗援
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT may have to pay NT$900m for appropriated assets
- 改善7抽水站 市府斥資近4千萬
- 精神病成法律漏洞？ 綠委：修法拉高假釋門檻
- 柯說台灣國國旗可帶進場 世大運說不
- 大金斥資億元 亞洲最大AP營運中心
- 《民進黨宜蘭縣長初選》冬山、員山、三星3鄉長 共推1人參選
- 全球僑務會議開幕 小英暢談前瞻與新南向
- 拿下德最大邦 梅克爾邁向４連霸
- 納達爾紅土3連冠 馬德里封王
- NBA》不滿帕丘利亞「暗算」 波總嗆：過失殺人也要坐牢（影音）
- （專訪）楊登魁為了他 曾開訓豬哥亮
- 耍陰「埋地雷」? 帕丘利亞喊冤
- 京元電5月起營收回溫 下半年動能強
- 首季財報每股虧1.26元 新日光約當現金71.49億
- 不捨最強對手殞落 張菲嘆「南豬」太糊塗…
- 《冠軍女兒》票房持續看俏 全台飆破1.36億
- 懷孕8個月照樣舉重練拳擊 澳洲媽：紓緩作嘔感覺
- 生乳捲「訂而未取」風波 獅子會長喊冤︰僅詢價未下訂
- 子瑜怪力打飛外星人 新歌MV「愛心舞」讓人戀愛了
- NBA》這一拐讓馬刺虧大 雷納德第2戰將缺席（影音）
- 夫趴車蓋妻狠飆 上演玩命關頭
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 高鐵彰化站啟用年餘 下方道路遲不通
- 謝金晶、謝順福再現靈堂跪拜 比讚遺照象徵輝煌成就
- 病毒肆虐全球 微軟總裁︰美政府囤積漏洞情報
- 牧師表演水上行走神蹟 信徒目睹他被3鱷分食
- 美研究：常看A片打手槍 增勃起障礙風險
- 〈戀愛翹翹板〉孤僻男友愛生悶氣 考慮分手又心疼他
- 小心！ 攝取過多咖啡因 美青少年上課猝死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：局部大雨一直下 石門水庫進帳1100萬噸
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分