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局部大雨一直下 石門水庫進帳1100萬噸

2017-05-16  11:54

〔記者李容萍／桃園報導〕中央氣象局昨天下午發布豪雨特報，這也是石門水庫今年第一道梅雨鋒面，從昨天下午至今天上午11時，石門水庫集水區累積降雨47.8毫米，約可為石門水庫帶來1100萬噸的水量，另外，因爲下雨農業用水也配合減供，共節省了260萬噸的農業用水，以利在5月下旬一期稻作抽穂期大量用水。

截至上午10時，石門水庫大壩水位236.69公尺，蓄水量1億3739萬噸，蓄水率68.24％，目前水情燈號仍為水情稍緊的綠燈。

水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，梅雨季節的持續降雨，可望讓石門水庫供水壓力減輕，但是隨著汛期來臨，石門水庫須面臨颱風來襲所帶來原水濁度升高的挑戰，幸好今年中庒調整池已經在5月10日起開始蓄水試運轉，可望讓板新地區和北桃園地區在颱風期間，不再因為水庫排砂影響鳶山堰水質濁度升高而停止供水的困擾。

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  • 局部大雨一直下，石門水庫可望進帳1100萬噸。（記者李容萍攝）

    局部大雨一直下，石門水庫可望進帳1100萬噸。（記者李容萍攝）

  • 局部大雨一直下，石門水庫可望進帳1100萬噸。（記者李容萍攝）

    局部大雨一直下，石門水庫可望進帳1100萬噸。（記者李容萍攝）

  • 中庒調整池開始蓄水試運轉。（記者李容萍攝）

    中庒調整池開始蓄水試運轉。（記者李容萍攝）

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