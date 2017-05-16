用路人注意！台68線6/8起頭前溪橋3匝道機動性閉路

公路總局新竹工務段表示，台68線西向5K到20K路面改善工程19日起夜間施工，其中西向7K、頭前溪大橋3處進出匝道路口，6月8日到27日刨鋪路面期間將機動性閉路。（新竹工務段提供）

2017-05-16 11:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕公路總局新竹工務段表示，台68線西向5K到20K預計19日起辦理路面改善工程，晚上8點到翌日上午6點施工；其中，西向7K、頭前溪大橋3處進出匝道路口，6月8日到27日全面刨鋪路面期間，將視施工進度機動性閉路，提醒用路人特別留意。

新竹工務段段長陳弘翰表示，台68線西向5K到20K（新竹市~武陵匝道口），自通車使用迄今10多年，部分路面損壞嚴重，為維護用路人行駛安全，預計19日到28日辦理路面底層翻修，並自6月8日到27日全面刨鋪路面改善，其中以5K到11K為全面刨鋪，11K到20K為局部修繕。

陳弘翰說，為減低施工對台68線的交通衝擊，採夜間施工及假日不施工的方式，晚上8點施工到翌日上午6點；施工期間，將封閉1車道，仍維持1車道通行，請用路人依現場交通導引行駛，並減速慢行。

陳弘翰表示，6月8日到27日全面刨鋪路面期間，西向7K兩處進出匝道及西向匝道匯入台68線主線路口，即頭前溪大橋3處進出匝道路口，夜間施工期間，將視施工進度，機動性辦理全部封路作業，請用路人配合改道，造成不便敬請見諒。