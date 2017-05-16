端午假期桃園路邊停車 29、30日比照週六收費

2017-05-16 11:10

［記者謝武雄／桃園報導］端午節連續假期從27日起連休4天，桃園市府管轄的路邊（外）委外開單收費停車場，27、28日仍然按照該路段的日常收費方式收費，至於29（週一）、30日（週二）則是取決該路段週六是否收費來決定，如果該路段週六本來就不收費，29、30日就不收費，否則一律收費。

交通局表示，目前桃園市路邊（外）委外開單收費停車分成三種，第一是週一到週五收費，第二是週一到週六收費，第三則是天天收費，只有第一種收費路段因週六不收費，所以29、30兩天也不收費，第2、3種路段仍一律正常收費。

至於委外經營停車場，例如市府府前停車場，由廠商自負盈虧，不納入公告範圍。